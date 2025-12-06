ICONSPORT_259368_0038

Nantes-Lens : Ligue1+ innove et envoie du lourd

TV06 déc. , 15:30
parCorentin Facy
0
Diffuseur du match entre Lens et Nantes ce samedi à 17 heures, Ligue1+ va tenter une innovation pour améliorer la qualité du spectacle proposé à ses abonnés.
Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, Ligue1+ a connu un bon lancement sur le plan commercial. La chaîne créée par la LFP compte déjà plus d’un million d’abonnés. Depuis quelques semaines en revanche, les abonnements plafonnent et il est l’heure pour Nicolas de Tavernost et les équipes de Ligue1+ de mettre quelques nouveautés en avant pour tenter de séduire de nouveaux amoureux du ballon rond. Cela passe notamment par la production des matchs que la chaîne souhaite améliorer à terme.
Première étape ce samedi avec le match entre Nantes et Lens à 17 heures à La Beaujoire. En effet, L’Equipe nous apprend que Ligue1+ va tester à l’occasion de ce match une toute nouvelle caméra nommée « Agito ». Le quotidien national explique que cette caméras « équipée d'un bras articuléet est propulsée par un robot, tout le long de la ligne de touche », ce qui lui permet de capter plus fidèlement l’effet de vitesse et améliore ainsi l’expérience du téléspectateur. Notre confrère Sacha Nokovitch ajoute que cette caméra est déjà utilisée dans plusieurs grands championnats européens.

Une nouvelle caméra pour filmer la Ligue 1

La Premier League et la Bundesliga l’utilisent par exemple depuis 2023. Les téléspectateurs français auront donc l’occasion de la découvrir ce samedi à l’occasion du match entre Nantes et Lens. Une rencontre cruciale, aussi bien dans la course au maintien puisque les Canaris pointent à la 16e place que dans la course au titre avec un RC Lens leader à l’entame de cette 15e journée de Ligue 1 et qui a l’occasion de frapper fort après la défaite de l’OM à Lille et avant le match opposant le PSG à Rennes au Parc des Princes.
0
