OL : Pas touche à Fofana, le message est clair

Après Afonso Moreira, c'est Malick Fofana qui est suivi par plusieurs clubs européens. L'opposition à la vente de l'ailier belge est très forte.

L’Olympique Lyonnais , qui a été obligé de vendre Afonso Moreira pour équilibrer ses finances et montrer sa bonne volonté à la DNCG, a réussi une très belle opération financière. Mais sur le plan sportif, la perte de l’ailier portugais est terrible, car il était l’animateur du jeu et le déclencheur de nombreuses actions, sans compter son efficacité et ses replis défensifs.

Fofana vendu pour 25 ME, c'est non

Un trou va se faire sentir sur l’aile gauche, même si les supporters de l’OL espèrent que Malick Fofana, après une saison quasiment blanche, va voir sa carrière enfin décoller. Gravement blessé à l’automne dernier, le Belge reste un joueur talentueux qui fait saliver de nombreux clubs européens. L’idée de le voir partir pour permettre à Lyon de réaliser une belle vente de plus fait son chemin.

Mais pas chez les supporters lyonnais. Invités sur Foot01 à évoquer le possible départ de Malick Fofana, même pour une grosse enveloppe, les fans de l’OL ont été plusieurs milliers à répondre par la négative. Ainsi, 82 % des personnes interrogées se sont opposées au départ de l’ancien joueur de La Gantoise, même en cas d’offre à hauteur de 25 ME, ce qui est au-delà de sa valeur actuelle.

Les choses ont le mérite d’être claires. Même s’ils sont bien conscients des difficultés financières de leur club, les supporters de l’OL en ont marre de voir les meilleurs joueurs partir. Surtout que Fofana n’a pas encore donné sa pleine mesure avec la formation de Paulo Fonseca. Et pour aller chercher une place en Ligue des Champions, cela passera forcément par la faculté des dirigeants lyonnais à conserver des joueurs importants, y compris s’ils sont très courtisés.