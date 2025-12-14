OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

L'OL doit recruter avec prudence lors du mercato d'hiver et la perspective de se faire prêter un joueur de Manchester City, suite au transfert de Rayan Cherki, est toujours dans l'air. Le nom d'Oscar Bobb, l'international norvégien, est dans l'air.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais salivent déjà à l'idée de voir Endrick évoluer sous le maillot de leur club préféré dès le mois de janvier. Mais, ils pourraient également avoir une autre bonne surprise dans le cadre d'une opération que l'on attendait plutôt l'été dernier. En effet, dans la foulée du départ de Rayan Cherki à Manchester City, Hugo Guillemet avait précisé dans L'Equipe que l'accord avait également prévu que Pep Guardiola prête un de ses joueurs à l'OL. Ce deal ne s'est pas fait, mais l'hypothèse d'une telle opération rejaillit subitement des deux côté de la Manche. Car Fabrizio Romano a annoncé que le club anglais avait la ferme intention de recruter un ailier concurrent à Oscar Bobb lors du mercato d'hiver, réduisant ainsi les espoirs de ce dernier de s'installer durablement dans le onze des Cityzens.

L'ailier norvégien associé à Endrick, l'OL en rêve

Et justement, Oscar Bobb, dont le nom avait déjà circulé l'été dernier à Lyon, serait un joueur qui conviendrait idéalement à l'Olympique Lyonnais version Paulo Fonseca. Agé de 22 ans, l'ailier droit international norvégien n'a joué que neuf matchs cette saison avec Manchester City, dont seulement cinq comme titulaire. Et il n'est pas entré une seule seconde en Ligue des champions. Régulièrement aligné avec l'équipe de Norvège, où il côtoie également Erling Haaland, Ocar Bobb pourrait former un sacré duo avec Endrick, de quoi secouer quelques défenses de Ligue 1 et d'Europa League.

Reste que malgré l'annonce de Fabrizio Romano concernant la venue d'un ailier à Manchester City, on ignore si l'accord signé l'été dernier entre les Cityzens et l'OL est toujours réellement d'actualité. Mais du côté des fans lyonnais, on est déjà très excité à l'idée de voir Bobb éventuellement rejoindre le club de la capitale des Gaules en janvier prochain. Ce serait pour le joueur, dont la valeur est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt , l'occasion d'avoir énormément de temps de jeu dans la perspective de disputer le Mondial 2026 avec la Norvège. Les planètes semblent s'aligner pour Lyon.