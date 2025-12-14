ICONSPORT_266836_0172
Oscar Bobb - Manchester City

OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

OL14 déc. , 8:00
parClaude Dautel
0
L'OL doit recruter avec prudence lors du mercato d'hiver et la perspective de se faire prêter un joueur de Manchester City, suite au transfert de Rayan Cherki, est toujours dans l'air. Le nom d'Oscar Bobb, l'international norvégien, est dans l'air.
Les supporters de l'Olympique Lyonnais salivent déjà à l'idée de voir Endrick évoluer sous le maillot de leur club préféré dès le mois de janvier. Mais, ils pourraient également avoir une autre bonne surprise dans le cadre d'une opération que l'on attendait plutôt l'été dernier. En effet, dans la foulée du départ de Rayan Cherki à Manchester City, Hugo Guillemet avait précisé dans L'Equipe que l'accord avait également prévu que Pep Guardiola prête un de ses joueurs à l'OL. Ce deal ne s'est pas fait, mais l'hypothèse d'une telle opération rejaillit subitement des deux côté de la Manche. Car Fabrizio Romano a annoncé que le club anglais avait la ferme intention de recruter un ailier concurrent à Oscar Bobb lors du mercato d'hiver, réduisant ainsi les espoirs de ce dernier de s'installer durablement dans le onze des Cityzens.

L'ailier norvégien associé à Endrick, l'OL en rêve

Et justement, Oscar Bobb, dont le nom avait déjà circulé l'été dernier à Lyon, serait un joueur qui conviendrait idéalement à l'Olympique Lyonnais version Paulo Fonseca. Agé de 22 ans, l'ailier droit international norvégien n'a joué que neuf matchs cette saison avec Manchester City, dont seulement cinq comme titulaire. Et il n'est pas entré une seule seconde en Ligue des champions. Régulièrement aligné avec l'équipe de Norvège, où il côtoie également Erling Haaland, Ocar Bobb pourrait former un sacré duo avec Endrick, de quoi secouer quelques défenses de Ligue 1 et d'Europa League.
Reste que malgré l'annonce de Fabrizio Romano concernant la venue d'un ailier à Manchester City, on ignore si l'accord signé l'été dernier entre les Cityzens et l'OL est toujours réellement d'actualité. Mais du côté des fans lyonnais, on est déjà très excité à l'idée de voir Bobb éventuellement rejoindre le club de la capitale des Gaules en janvier prochain. Ce serait pour le joueur, dont la valeur est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt, l'occasion d'avoir énormément de temps de jeu dans la perspective de disputer le Mondial 2026 avec la Norvège. Les planètes semblent s'aligner pour Lyon.
O. Bobb

O. Bobb

NorwayNorvège Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

