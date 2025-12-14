OM : Un tweet anti-PSG sur un compte officiel

Flamengo a dominé le club égyptien de Pyramids FC samedi. Les Brésiliens défieront donc le PSG mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale. Un titre mondial est en jeu pour marquer l'histoire du football français. Mais, l'OM rejoint déjà le camp brésilien.

Deuxième chance pour le Paris Saint-Germain de récolter un titre mondial. Battu par Chelsea en finale du tout nouveau Mondial des Clubs en juillet dernier, le club parisien défiera Flamengo pour la Coupe Intercontinentale de la FIFA mercredi. Ce trophée correspond finalement à la formule initiale de la Coupe du monde des clubs avec les champions continentaux comme seuls participants. Pour défier le PSG, les Brésiliens ont du écarter non sans mal les Egyptiens de Pyramids FC (2-0) samedi soir.

L'OM au soutien de Flamengo

Un match qui n'a pas suscité un engouement énorme en France. Avec les trois matchs de Ligue 1 au programme, cette demi-finale est presque passée inaperçue. Cependant, l' Olympique de Marseille n'a pas raté l'occasion de féliciter Flamengo. Sur son compte X en langue portugaise, le club phocéen a posté un message dans la soirée. L'obtention de la « Challenger Cup FIFA 2025 » (un titre qui correspond en fait à la qualification en finale) n'était pas la principale raison de cette attention toute particulière côté marseillais.

L'OM a évidemment insisté sur la nécessité pour Flamengo de faire tomber le rival parisien dans quelques jours. « Félicitations pour ce nouveau titre Flamengo ! Et bien sûr, nous serons tous derrière toi en finale de la Coupe Intercontinentale ! », ont écrit en portugais les Olympiens. Difficile de faire autrement. Les supporters parisiens pourraient se vanter d'être « à jamais les premiers » à gagner pareil trophée en France. En 1993, Marseille n'avait pas eu l'occasion de jouer la Coupe Intercontinentale contre le Sao Paulo FC. L'affaire VA-OM avait conduit la FIFA à désigner le Milan AC comme adversaire des Brésiliens à l'époque.