OL : Textor ruine les espoirs de Lyon

OL06 oct. , 13:20
parClaude Dautel
4
Après un excellent début de saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été surpris par Toulouse dimanche au Groupama Stadium. Une défaite qui montre probablement les limites de l'effectif de l'OL après le mercato imposé par la gestion Textor.
Michele Kang a fait des miracles en évitant que l'OL soit relégué, la femme d'affaires tentant de balayer les effets de la gestion désastreuse de John Textor. Mais, Lyon doit composer avec un marché des transferts mis sous contrôle par la DNCG, et cela commence à avoir des répercussions. L'enchaînement des matchs de Ligue 1 et d'Europa League oblige Paulo Fonseca à devoir composer avec un effectif qui n'est pas extensible. Cependant, jusqu'à dimanche, le club rhodanien semblait tenir le choc. Mais les dernières minutes contre Toulouse ont appuyé du doigt là où ça fait mal pour l'Olympique Lyonnais. Pour Régis Dupont, journaliste de L'Equipe, l'OL n'a pas les moyens de ses ambitions et cela laisse peu d'espoir concernant la suite de la saison 2025-2026.

L'OL se heurte à la réalité de son effectif

Présent au Groupama Stadium, notre confrère voit que les limites de l'effectif lyonnais sont trop sérieuses pour permettre à l'équipe de Paulo Fonseca de viser le Top 3 de la Ligue 1. « Cette équipe manque de solutions dès que le mouvement et la qualité technique s'étiolent. Or c'est souvent le scénario de ses matches. Dimanche, l'égalisation est venue d'un énorme impair d'Ainsley Maitland-Niles. Le latéral anglais a été méconnaissable contre Toulouse, mais son substitut naturel, Ruben Kluivert, n'offre pas la moindre garantie (...) Alors que son avant-centre, Martin Satriano, a donné des gages de fiabilité, Lyon a vu revenir en pleine figure une évidence de l'été : il ne possède pas un effectif pour naviguer sur le podium de la Ligue 1 », fait remarquer Régis Dupont.
Loin de Lyon, puisqu'il est désormais uniquement focalisé sur le club de Botafogo, où il est vivement critiqué, John Textor a clairement pourri la vie de l'Olympique Lyonnais. Pour l'OL, cette saison est l'occasion de revenir à un niveau raisonnable sur le plan financier, afin d'avoir les mains libres l'été prochain pour se renforcer. La page Textor sera alors totalement tournée, mais en 2025-2026, Lyon va devoir composer avec ce vestiaire allégé.
4
