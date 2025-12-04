OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

L'OL sera forcément en danger lors du mercato, avec des attaques en vue sur ses meilleurs joueurs. Tyler Morton est courtisé par un club assez particulier pour lui.

Bonne pioche de l’Olympique Lyonnais cet été, Tyler Morton n’a pas forcément un impact énorme sur les statistiques offensives de son équipe. En revanche, dans l’activité, le pressing, la qualité de relance et l’organisation du jeu, le jeune anglais épate les observateurs et est d’ores et déjà considéré comme une valeur sure de l’OL.

Les dirigeants rhodaniens ne regrettent pas une seule seconde d’être allé le chercher sur le banc de touche de Liverpool, pour la somme de 10 ME. A 23 ans, le milieu de terrain prend son envol. Peut-être un peu trop car plusieurs clubs de Premier League songent à le récupérer dès cet hiver.

20 ME pour Morton, l'OL va-t-il craquer ?

Les formations anglaises savent très bien que l’OL a de grandes difficultés financières. Et Michael Gerlinger a beau avoir laissé entendre qu’une vente de Tyler Morton était, comme pour Malick Fofana, impossible à envisager, cela n’empêche pas la Premier League de tenter sa chance. Les courtisans sont nombreux mais un nouvel club est arrivé dans la danse, et espère rafler la mise.

Selon TeamTalk, une offre à 20 millions d’euros suffirait à faire craquer l’OL. Et même si Morton se plait en France et adore la vie à Lyon, tout comme le challenge sportif avec les places européennes en vue et l’Europa League, revenir en Premier League par la grande porte ne peut pas le laisser insensible.

Plusieurs clubs anglais sont donc sur les rangs, mais Everton est en train de réaliser le forcing pour le faire venir, afin de combler un manque devant sa défense. L’idée de voir l’enfant du Liverpool FC aller dans l’autre club de la ville aurait de quoi surprendre, mais ce ne serait pas le premier à faire ce trajet, même si cela a toujours été chaotique pour les fans des Reds. En tout cas, Everton ne fera pas de sentiments s’il sent que, avec une belle offre, il peut récupérer un joueur dont la valeur a doublé en quelques mois à Lyon seulement.