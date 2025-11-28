OL : Morton niveau D2, l’Angleterre ne le reconnaît pas

Etincelant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton attire l’attention de ses compatriotes. Les observateurs anglais ne s’attendaient pas à voir le milieu à ce niveau après son échec sous le maillot de Liverpool.

L’Olympique Lyonnais ne s’est pas trompé. L’investissement de 10 millions d’euros (hors bonus) sur Tyler Morton pouvait paraître risqué. Mais depuis son arrivée cet été, le milieu recruté à Liverpool justifie totalement le prix de son transfert. On peut même dire que le club rhodanien a réussi une belle affaire. A l’aise techniquement, l’Anglais s’est rapidement imposé devant la défense et semble indispensable dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca.

Il n’a pas eu vraiment sa chance avec les pros à Liverpool, a rappelé le spécialiste du football anglais. Chez les jeunes, il n’a pas été inintéressant, surtout lorsqu’il a été prêté à Blackburn et à Hull. Là-bas, il a montré certaines qualités. Il a pu enchaîner une saison complète. » Ses performances ont donc attiré l’attention dans son pays natal où l’on ne s’attendait pas à une telle progression. Contacté par Foot Mercato , le journaliste Salim Baungally a en effet relayé la surprise des observateurs anglais. «, a rappelé le spécialiste du football anglais.. »

Il faisait plus penser à de la Championship - Salim Baungally

« Après on ne peut pas dire que l’Angleterre et Liverpool l’ont retenu lors de son départ cet été, a poursuivi le journaliste de Canal+. C’était un joueur correct mais qui faisait plus penser à de la Championship qu’à la Premier League. Aujourd’hui, ça a changé. Il est suivi en Angleterre. Il y a des regards posés sur lui parce qu’il est passé par l’Angleterre et on se dit aujourd’hui pourquoi ne pas le rapatrier. Dès qu’un joueur anglais performe et est intéressant, ça titille davantage surtout qu’il est plutôt intéressant en L1. » Bien que convoité avant le mercato hivernal, Tyler Morton sera retenu par ses dirigeants. Et ce malgré les soucis financiers de l’Olympique Lyonnais.