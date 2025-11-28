ICONSPORT_271831_0211
Tyler Morton

OL : Morton niveau D2, l’Angleterre ne le reconnaît pas

OL28 nov. , 23:00
parEric Bethsy
0
Etincelant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton attire l’attention de ses compatriotes. Les observateurs anglais ne s’attendaient pas à voir le milieu à ce niveau après son échec sous le maillot de Liverpool.
L’Olympique Lyonnais ne s’est pas trompé. L’investissement de 10 millions d’euros (hors bonus) sur Tyler Morton pouvait paraître risqué. Mais depuis son arrivée cet été, le milieu recruté à Liverpool justifie totalement le prix de son transfert. On peut même dire que le club rhodanien a réussi une belle affaire. A l’aise techniquement, l’Anglais s’est rapidement imposé devant la défense et semble indispensable dans les plans de l’entraîneur Paulo Fonseca.
Ses performances ont donc attiré l’attention dans son pays natal où l’on ne s’attendait pas à une telle progression. Contacté par Foot Mercato, le journaliste Salim Baungally a en effet relayé la surprise des observateurs anglais. « Il n’a pas eu vraiment sa chance avec les pros à Liverpool, a rappelé le spécialiste du football anglais. Chez les jeunes, il n’a pas été inintéressant, surtout lorsqu’il a été prêté à Blackburn et à Hull. Là-bas, il a montré certaines qualités. Il a pu enchaîner une saison complète. »
Il faisait plus penser à de la Championship
- Salim Baungally
« Après on ne peut pas dire que l’Angleterre et Liverpool l’ont retenu lors de son départ cet été, a poursuivi le journaliste de Canal+. C’était un joueur correct mais qui faisait plus penser à de la Championship qu’à la Premier League. Aujourd’hui, ça a changé. Il est suivi en Angleterre. Il y a des regards posés sur lui parce qu’il est passé par l’Angleterre et on se dit aujourd’hui pourquoi ne pas le rapatrier. Dès qu’un joueur anglais performe et est intéressant, ça titille davantage surtout qu’il est plutôt intéressant en L1. » Bien que convoité avant le mercato hivernal, Tyler Morton sera retenu par ses dirigeants. Et ce malgré les soucis financiers de l’Olympique Lyonnais.
0
Articles Recommandés
Kevin Trapp
Paris FC

Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté

ICONSPORT_277852_0098
Ligue 1

L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4

ICONSPORT_277886_0004
PSG

PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum

Fil Info

23:30
Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté
22:38
L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4
22:30
PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum
22:15
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
22:00
PSG, Real, Barça… Upamecano leur fait une demande folle
21:30
OM : Ce départ pour zéro euro qui fait rager Benatia
21:00
De l'Allemagne jusqu'en Italie, le PSG les excite tous
20:30
Lens contacte un roc ghanéen en défense

Derniers commentaires

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Elle va parfaitement sur le plan financier comme le sportif

Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser

Pour moi ca sera de toute facon Liga --> MLS.

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Va t occupé de ton équipe ok

Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

"la victoire contre Tottenham durant laquelle il a inscrit le but de l’égalisation parisienne." Pacho a inscrit le 4ème but. Le but de l'égalisation a été inscrit par Vitinha.

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Il reste plus que a vendre le stade

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading