OL : Morton l’annonce, il ne veut pas quitter Lyon

L'OL va bien être obligé d'étudier des ventes de joueurs qui vont déplaire. Tyler Morton ne se voit clairement pas partir du Rhône cet hiver, malgré les rumeurs naissantes.

Il va y avoir du mouvement à l’Olympique Lyonnais cet hiver, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Michael Gerlinger, le directeur général du club, a annoncé qu’il faudrait quelques ventes pour équilibrer des comptes qui restent dans le rouge. Le passage devant la DNCG dans les prochains jours devrait confirmer cette tendance qui forcera à un ou deux départs importants. Cela même si le joueur à la plus forte valeur marchande, Malick Fofana, est considéré comme invendable.

Les Lyonnais contre un départ de Morton pour 20 ME

Les regards se tournent vers d’autres joueurs donc, et notamment Tyler Morton. Arrivé l’été dernier pour 10 millions d’euros, l’ancien joueur de Liverpool adore sa vie à Lyon et il prend son pied en Ligue 1. Une réussite qui a mis en appétit des clubs qui ne pensaient pas avoir leur chance, mais ont bien compris que l’OL devait vendre. Crystal Palace est intéressé en cas de départ d’Adam Wharton, pour un transfert de 20 ME.

Une issue qui ne plait pas aux suiveurs de l’Olympique Lyonnais. Dans un sondage regroupant 2000 votes parmi les internautes de Foot01, les suiveurs de l’OL ont été clairs, ils sont opposés à quasiment 90 % à une vente du joueur anglais, même pour une enveloppe de 20 ME.

Selon le Liverpool Echo, qui suit la carrière du natif de Wallasey (dans la banlieue proche de Liverpool), la tendance est la même chez Tyler Morton. Ce dernier n’a aucunement l’intention de partir, même si l’idée de jouer en Premier League avec un nouveau statut le fait rêver. Pour le moment, il veut vivre l’aventure lyonnaise jusqu’au bout avec au moins une saison pleine dans les jambes. Il ne « poussera » en tout cas pas pour un départ cet hiver, ayant envie de vivre un printemps européen avec l’OL.