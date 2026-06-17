Moreira la nouvelle star de l'OL

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

OL17 juin , 10:20
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Cette fois, les voyants sont tous passés au vert et Afonso Moreira quitte l'Olympique Lyonnais pour le Bayer Leverkusen. L'OL va toucher 32ME et le joueur portugais va signer cette semaine.
Le transfert d'Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen s'est subitement accéléré ces dernières heures. Plusieurs sources allemandes et françaises annoncent un accord total entre les dirigeants de l'OL et ceux du club de Bundesliga autour d'un montant de 32 millions d'euros. Fabrizio Romano précise même que la révélation portugaise de l'OL doit passer sa visite médicale avec Leverkusen avant la fin de la semaine. Il est vrai que Lyon doit passer devant la DNCG avant la fin du mois et que la vente d'un joueur était devenue impérative. Du côté de Lyon, on pensait plutôt à Malick Fofana, qui a toujours des contacts en Premier League. Mais, l'offre du Bayer Leverkusen pour le joueur portugais arrivé à Lyon pour 2 millions d'euros a totalement inversé la tendance.
Même si le club rhodanien devra verser un peu plus de 6 millions d'euros au Sporting suite à ce transfert, une clause étant prévue dans le contrat signé l'an dernier, l'Olympique Lyonnais fait tout de même une énorme opération comptable. Du côté des supporters, on regrettera longtemps celui qui a été l'énorme révélation de cette saison, avec en point d'orgue sa masterclass avec Endrick lors de la victoire de Lyon au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364024_0134
OM

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Lionel Messi a choqué le monde
Mondial 2026

Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique

ICONSPORT_368411_0044
TV

France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs

Ousmane Dembélé avec l'équipe de France
Equipe de France

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

Fil Info

17 juin , 10:00
En panique, l’OM envoie 49.000 mails
17 juin , 9:40
Lionel Messi pleure en plein match, il s'explique
17 juin , 9:27
France-Sénégal, meilleur audience depuis les JO avec 14 millions de téléspectacteurs
17 juin , 9:00
Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France
17 juin , 8:40
Alerte au PSG, Manchester City veut Barcola
17 juin , 8:20
Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG
17 juin , 8:00
OM : Une rencontre secrète, Hojbjerg va partir
17 juin , 7:59
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
17 juin , 7:20
Algérie : Gouiri se fait démolir après le naufrage

Derniers commentaires

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

J'adore Dembele... après l'avoir bien massacré mdr ce niveau d'hypocrisie ! QU'est ce que tu en sais que dembele sera pas bon en pointe avec l'edf? c'est ta boule de cristal qui te l'a dit? Arrete de te la raconter t'a rien d'un spécialiste mdr

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembele et Doué c'est des fantôme il sont bidon en EDF

En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Bizzare que l'UEFA mettent autant de temps a mon avis sa va tapé fort sur le club

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading