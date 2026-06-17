OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Cette fois, les voyants sont tous passés au vert et Afonso Moreira quitte l'Olympique Lyonnais pour le Bayer Leverkusen. L'OL va toucher 32ME et le joueur portugais va signer cette semaine.

Le transfert d'Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen s'est subitement accéléré ces dernières heures. Plusieurs sources allemandes et françaises annoncent un accord total entre les dirigeants de l'OL et ceux du club de Bundesliga autour d'un montant de 32 millions d'euros. Fabrizio Romano précise même que la révélation portugaise de l'OL doit passer sa visite médicale avec Leverkusen avant la fin de la semaine. Il est vrai que Lyon doit passer devant la DNCG avant la fin du mois et que la vente d'un joueur était devenue impérative. Du côté de Lyon, on pensait plutôt à Malick Fofana, qui a toujours des contacts en Premier League. Mais, l'offre du Bayer Leverkusen pour le joueur portugais arrivé à Lyon pour 2 millions d'euros a totalement inversé la tendance.

Même si le club rhodanien devra verser un peu plus de 6 millions d'euros au Sporting suite à ce transfert, une clause étant prévue dans le contrat signé l'an dernier, l'Olympique Lyonnais fait tout de même une énorme opération comptable. Du côté des supporters, on regrettera longtemps celui qui a été l'énorme révélation de cette saison, avec en point d'orgue sa masterclass avec Endrick lors de la victoire de Lyon au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.