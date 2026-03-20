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OL : Daniel Riolo craint la catastrophe totale

OL20 mars , 11:30
parNathan Hanini
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Le rêve s’est arrêté ce jeudi soir pour l’Olympique Lyonnais en Europa League. À domicile, le club rhodanien s’est incliné 2-0 face au Celta Vigo. Une élimination précoce qui plombe une fois de plus le moral en cette période difficile. Daniel Riolo craint une fin de saison cauchemardesque.
Le bon vin tourne au vinaigre alors que le printemps et la fin de saison pointent le bout de leur nez pour l’Olympique Lyonnais. Nouvelle déception pour le club rhodanien ce jeudi soir en Europa League. Le septuple champion de France a été éliminé par le Celta Vigo à domicile (2-0). Réduit à dix après le carton rouge de Moussa Niakhaté, l’OL n’a pas pu tenir le rythme. Une rencontre qui confirme la mauvaise passe des hommes de Fonseca. L’OL enchaîne un septième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues et certains commencent à s'inquiéter pour l'équipe de Paulo Fonseca, c'est le cas de Daniel Riolo.

L’OL s’écroule, Riolo tremble

Avec ce nouveau mauvais résultat, Daniel Riolo s’inquiète de la fin de saison des Gones. Sur RMC, il sent que la tension et la pression augmentent sur les épaules des Rhodaniens. « La troisième place, il va falloir que Lyon se remette à gagner des matchs pour aller la chercher. Et cela peut très mal se terminer. Ça fait deux semaines qu’on est en train de s’imaginer une fin de saison terrible pour l’OL. Ce soir, ils ont pris un énorme coup sur la tronche. Oui, ils sont cuits, car ils ont beaucoup donné. Oui finalement, là où ils étaient plutôt tranquilles en termes d’émotions en début de saison, ils sont en train d’être rattrapés. Parce que ce qui se passe ce soir, le rouge de Niakhaté, les larmes de Tolisso. Vous n’avez pas remarqué depuis un mois, les colères de Fonseca. C’est un faux calme et depuis un mois, il est très énervé. On a commencé à imaginer des choses formidables, Michele Kang a pensé pouvoir récupérer un peu de sous là où ils en ont beaucoup perdu. Là, tout s’est écroulé, » note-t-il. En Ligue 1, l’OL n’a plus remporté la moindre partie depuis le 15 février. La réception de Monaco ce dimanche est capitale dans la lutte à la Ligue des champions. Paulo Fonseca va cependant retrouver quelques éléments au sein de son effectif.

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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