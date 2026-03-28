OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !