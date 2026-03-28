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OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

OL28 mars , 14:00
parCorentin Facy
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En grosse difficulté pour sa première saison au Real Madrid, Franco Mastantuono pourrait être prêté cet été. L’OL, qui entretient de très bons rapports avec le club espagnol, est intéressé.
Après avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick durant cette deuxième partie de la saison 2025-2026, l’Olympique Lyonnais pourrait négocier avec le club madrilène la venue d’un second joueur. Tandis que l’attaquant brésilien va rentrer à Madrid en juin prochain, le club rhodanien est à présent intéressé par Franco Mastantuono. Ciblé par le PSG, en autre, l’été dernier, l’international argentin avait finalement signé en faveur du Real Madrid pour 45 millions d’euros. Problème, l’ailier de 18 ans ne parvient pas du tout à s’imposer du côté du Santiago Bernabeu avec seulement 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

L'OL négocie le prêt de Mastantuono 

Comme le Real l’a fait par le passé avec Brahim Diaz ou plus récemment Endrick, Franco Mastantuono pourrait par conséquent faire l’objet d’un prêt cet été. Une aubaine… pour l’Olympique Lyonnais, qui entretient des rapports très cordiaux avec le club de la Casa Blanca. Selon les informations du site Defensa Central, l’OL fait partie des cinq clubs qui ont déjà contacté le Real Madrid pour manifester leur intérêt pour Franco Mastantuono. En dehors des Gones, Aston Villa, Villarreal, l’AC Milan et la Juventus Turin sont également intéressés. Le média espagnol affirme que tous ces clubs, y compris l’Olympique Lyonnais, sont prêts à prendre 100% du salaire de Franco Mastantuono en charge.
Cela pourrait suffire à convaincre le Real Madrid, dont les dirigeants doutent de la réussite de l’Argentin à très court terme. La saison prochaine, le club merengue sera très fourni dans le secteur offensif avec le retour de prêt d’Endrick, qui viendra s’ajouter à la présence dans l’effectif de joueurs tels que Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Brahim Diaz ou encore Arda Güler. Autant dire que l’OL a toutes ses chances de rafler la mise. La venue de Franco Mastantuono en Ligue 1, un an après son transfert avorté au Paris Saint-Germain, ressemblerait en tout cas à un très gros coup. Et à une vraie bonne affaire, encore, de la part de Matthieu Louis-Jean.
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Derniers commentaires

OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

Il faut dire que le Real Madrid sait très bien que les joueurs qu'il prête à l'OL... reviennent en très grande forme. Cela satisfait l'OL de recevoir de grands joueurs en prêt et cela ravit le Real de les voir revenir en grande forme. Tout le monde est content ! ^^

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Marseille va devenir un club féminin comme lyon. ??....apres vue les performances masculines c est compréhensible...mieux vaut voir un match féminin ou un match de rugby au vel que l om qui perd toujours et s enfonce d année en année .....

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C est surtout qu il va encore passer pour un con si Lens fini devant....pourtant 5 fois moins de budget 😬😬

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !

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ils lancent un hamecon, et tu mords, bonne peche

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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60261934582236
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4
O. Lyonnais
47271458412912
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4427128743376
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Toulouse
37271071038326
10
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372791083741-4
11
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3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
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272769122235-13
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222757152236-14
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172645172445-21
18
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142735192560-35

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