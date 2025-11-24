OL : Martin Satriano condamné ? La sentence tombe

Encore une fois muet dimanche contre l'AJ Auxerre, Martin Satriano n'a toujours marqué le moindre but en Ligue 1. Et avec la probable venue d'Endrick au mercato d'hiver, le danger plane sur son avenir à l'OL.

Le Progrès, le staff de l'Olympique Lyonnais tient à soutenir jusqu'au bout l'attaquant. L'Olympique Lyonnais a toujours eu des buteurs de classe européenne, et même mondiale, mais ce n'est pas le cas cette saison. Le double départ de Lacazette et Mikautadze a fait très mal à l'équipe de Paulo Fonseca. Et si au dernier jour du mercato d'été, l'OL a réussi à boucler la venue de Martin Satriano sous forme de prêt, ce dernier n'a pas du tout le rendement attendu. Pour preuve, après 13 journées de Ligue 1, l'avant-centre uruguayen n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat. Dimanche, même si Donovan Léon a repoussé une de ses tentatives, Martin Satriano a été fantomatique ou presque. Le joueur de 24 ans a bien compris que cela devenait problématique pour lui, d'autant qu' Endrick devrait arriver en janvier prochain . Dans, le staff de l'Olympique Lyonnais tient à soutenir jusqu'au bout l'attaquant.

Martin Satriano a toujours la confiance de l'OL

Adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel est conscient que cette situation est forcément impactante. Car un buteur qui ne marque pas peut vite déprimer et forcément cela ne l'aide pas à être efficace. « Martin est un joueur honnête et très engagé, il a gagné souvent le premier et le deuxième ballon. Il n’est pas content de ses stats, mais il met de l’engagement. Jonathan David à Lille n’a pas marqué pendant plusieurs semaines, et un but a tout déclenché. Pour Martin, ce sera pareil. On est content de son investissement, il est solidaire comme sur ce ballon où il a cherché Pavel », explique le technicien de l'Olympique Lyonnais, décidé à ne pas lâcher le joueur en plein milieu de la saison.

Si la comparaison avec Jonathan David paraît tout de même un peu osé, il est clair que Martin Satriano ne peut pas reprocher à son club de le mettre au placard ou de le livrer à la vindicte populaire. Car sur les réseaux sociaux, le joueur prêté par le RC Lens fait évidemment l'objet de très vives critiques. Au point que certains pensent qu'il faut déjà l'envoyer en tribune, sans même attendre qu'Endrick ne rejoigne l'OL. Mais l'avant-centre n'est pas du genre à se laisser-aller malgré ces critiques. « J’essaie tout le temps, je ne lâche pas, et avec le travail que j’effectue, je pense que ça va venir. C’est une période difficile pour moi. Mais je dois continuer à lutter. Pour un avant-centre, il est important de marquer. Et même si je peux faire de bons matchs, si je ne marque pas, ça ne suffit pas », a concédé Martin Satriano. Ce dernier aura l'occasion d'enfin ouvrir son compteur en Ligue 1 dimanche prochain avec la réception de Nantes au Groupama Stadium.