ICONSPORT_277974_0186
Martin Satriano - Olympique Lyonnais

OL : Martin Satriano condamné ? La sentence tombe

OL24 nov. , 8:00
parClaude Dautel
4
Encore une fois muet dimanche contre l'AJ Auxerre, Martin Satriano n'a toujours marqué le moindre but en Ligue 1. Et avec la probable venue d'Endrick au mercato d'hiver, le danger plane sur son avenir à l'OL.
L'Olympique Lyonnais a toujours eu des buteurs de classe européenne, et même mondiale, mais ce n'est pas le cas cette saison. Le double départ de Lacazette et Mikautadze a fait très mal à l'équipe de Paulo Fonseca. Et si au dernier jour du mercato d'été, l'OL a réussi à boucler la venue de Martin Satriano sous forme de prêt, ce dernier n'a pas du tout le rendement attendu. Pour preuve, après 13 journées de Ligue 1, l'avant-centre uruguayen n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat. Dimanche, même si Donovan Léon a repoussé une de ses tentatives, Martin Satriano a été fantomatique ou presque. Le joueur de 24 ans a bien compris que cela devenait problématique pour lui, d'autant qu'Endrick devrait arriver en janvier prochain. Dans Le Progrès, le staff de l'Olympique Lyonnais tient à soutenir jusqu'au bout l'attaquant.

Martin Satriano a toujours la confiance de l'OL

Adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel est conscient que cette situation est forcément impactante. Car un buteur qui ne marque pas peut vite déprimer et forcément cela ne l'aide pas à être efficace. « Martin est un joueur honnête et très engagé, il a gagné souvent le premier et le deuxième ballon. Il n’est pas content de ses stats, mais il met de l’engagement. Jonathan David à Lille n’a pas marqué pendant plusieurs semaines, et un but a tout déclenché. Pour Martin, ce sera pareil. On est content de son investissement, il est solidaire comme sur ce ballon où il a cherché Pavel », explique le technicien de l'Olympique Lyonnais, décidé à ne pas lâcher le joueur en plein milieu de la saison.
Si la comparaison avec Jonathan David paraît tout de même un peu osé, il est clair que Martin Satriano ne peut pas reprocher à son club de le mettre au placard ou de le livrer à la vindicte populaire. Car sur les réseaux sociaux, le joueur prêté par le RC Lens fait évidemment l'objet de très vives critiques. Au point que certains pensent qu'il faut déjà l'envoyer en tribune, sans même attendre qu'Endrick ne rejoigne l'OL. Mais l'avant-centre n'est pas du genre à se laisser-aller malgré ces critiques. « J’essaie tout le temps, je ne lâche pas, et avec le travail que j’effectue, je pense que ça va venir. C’est une période difficile pour moi. Mais je dois continuer à lutter. Pour un avant-centre, il est important de marquer. Et même si je peux faire de bons matchs, si je ne marque pas, ça ne suffit pas », a concédé Martin Satriano. Ce dernier aura l'occasion d'enfin ouvrir son compteur en Ligue 1 dimanche prochain avec la réception de Nantes au Groupama Stadium.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_277974_0197
OL

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

ICONSPORT_277701_0201
Paris Sportifs

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

ICONSPORT_274910_0616
OM

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

ICONSPORT_277997_0063
LOSC

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

Fil Info

15:40
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon
15:20
Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros
15:00
OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique
14:30
LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio
14:00
Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage
13:40
L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche
13:20
OM : Facundo Medina absent encore un mois
13:00
PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique
12:40
OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading