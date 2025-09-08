ol malick fofana brade en 2026 l enorme tuile iconsport 269249 0047 398563

OL : Malick Fofana bradé en 2026, l'énorme tuile

L’OL a réalisé un joli coup cet été en parvenant à conserver Malick Fofana. Mais le club rhodanien sait qu’il sera attaqué dans quelques mois pour sa pépite belge de 20 ans, qui affole déjà toute la Premier League.
En très grande forme en ce début de saison, Malick Fofana compte déjà une passe décisive et un but en Ligue 1 en 2025-2026. Des performances qui donnent raison aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont tenu bon cet été pour conserver un an de plus leur pépite belge de 20 ans. En effet, Georges Mikautadze a été sacrifié pour permettre aux Gones de conserver Malick Fofana encore une saison. Un pari que l’OL espère gagnant alors que chez les supporters, on souhaite profiter du talent de l’ancien ailier de La Gantoise avant son départ, planifié pour l’été prochain.
Reste toutefois à savoir où rebondira Malick Fofana et pour quelle somme il quittera Lyon. A ce propos, une véritable crainte existe de voir Matthieu Louis-Jean être contraint de brader son meilleur joueur selon Team Talk. Le média anglais, qui confirme que Liverpool, Chelsea mais aussi Tottenham sont bouillants à l’idée de faire venir le joueur de 20 ans l’été prochain, affirme aussi que Lyon pourrait être dans l’obligation de céder Malick Fofana pour une somme inférieure à ses exigences initiales. Le média anglais explique que l’OL espérait initialement entre 50 et 60 millions d’euros pour le transfert de Malick Fofana.

L'OL trop gourmand pour Malick Fofana ?

Or pour l’instant, aucun club anglais n’est prêt à poser une telle somme sur la table pour un joueur qui n’a jamais joué la Ligue des Champions et dont la régularité au plus haut niveau est encore à prouver. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’OL n’a pas reçu d’offre à cette hauteur de prix cet été pour son joueur. Team Talk ajoute que le club rhodanien sera encore dans l’obligation de vendre l’été prochain pour assainir ses comptes et que par conséquent, une offre au rabais pourrait être acceptée pour Malick Fofana. Du côté de la capitale des Gaules, on espère toutefois profiter de l’énorme concurrence entre les clubs anglais pour faire grimper les prix dans ce dossier. Sans quoi l’OL et ses supporters pourraient vivre une véritable désillusion en cas de départ de l’international belge au prix faible.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Loading