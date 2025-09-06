L'OL exigeait 50ME, deux clubs écartent Malick Fofana

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé sur le départ, Malick Fofana est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. De grands clubs anglais se sont bien intéressés à l’ailier belge. Mais le montant réclamé par la direction rhodanienne les a vite refroidis.

La fin de mercato de l’Olympique Lyonnais a pris tout le monde à contrepied. En raison de ses difficultés financières et de ses engagements pris auprès de la DNCG, le club rhodanien devait encore conclure une grosse vente avant la fermeture du marché des transferts. Tout portait à croire que Malick Fofana serait l’élément sacrifié. Mais c’est finalement l’attaquant Georges Mikautadze qui a amené 36 millions d’euros (bonus compris) dans les caisses grâce à son départ à Villarreal à contrecoeur.

Chelsea et Liverpool ont reculé

Les dirigeants lyonnais n’avaient pas vraiment le choix dans la mesure où l’ailier de 20 ans a fini par ranger ses valises. Le Belge a longtemps envisagé une nouvelle étape au sein d’une grosse écurie européenne. Mais aucun des cadors intéressés n’est tombé d’accord avec Lyon. Chelsea et Liverpool ont discuté d’un éventuel transfert de Malick Fofana, jusqu’au moment d’apprendre le prix réclamé, à savoir 50 millions d’euros, raconte le média Het Belang van Limburg. Refroidis, les cadors de Premier League ont laissé le Gone sans piste suffisamment intéressante à ses yeux.

« Il y a eu de l'intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret, a confié Malick Fofana au quotidien belge. J'ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu'il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j'ai encore des progrès à faire. » S’il parvient à éviter les blessures, le jeune talent a tout ce qu’il faut pour réaliser une grosse saison. Lui qui compte déjà un but et une passe décisive en trois journées de Ligue 1, sans compter la réalisation ajoutée en sélection contre le Liechtenstein (6-0) vendredi.