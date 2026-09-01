OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

OL01 sept. , 21:30
parGuillaume Conte
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Malick Fofana, qui a rendu fou ses prétendants anglais, va signer à Sunderland après un accord définitif trouvé en cette fin de soirée.
Après une cacophonie digne de la légende du dernier jour du mercato, Malick Fofana a annoncé à ses différents prétendants qu’il allait signer pour Sunderland. Les Black Cats ont pris le dessus sur Crystal Palace, qui a fait le forcing toute la journée pour récupérer le Diable Rouge. De son côté, malgré son intérêt, Arsenal n'a jamais bougé dans ce dossier ce mardi. C’est Sacha Tavolieri, journaliste proche de l’entourage de l’ailier lyonnais, qui a annoncé que c’était une décision ferme et définitive. Sunderland va donc pouvoir récupérer le joueur de l’OL, en très grande forme actuellement, et dont la vente était nécessaire pour équilibrer les comptes lyonnais après l’échec en barrages de la Ligue des Champions.
Il reste à savoir le montant précis que l’OL va toucher pour ce transfert. Car si les enchères ont monté ces dernières heures, c’était surtout pour les agents et la famille de Malick Fofana, plus que dans la poche du club rhodanien. La presse anglaise évoque un transfert de 30 millions d’euros hors bonus (35 ME avec bonus), soit assez loin des 40 millions d’euros exigés par l’OL ces derniers jours.
Le Belge va lui s’engager pour cinq saisons avec Sunderland, dont une en option supplémentaire.
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Derniers commentaires

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Monte une association de victime !! 🖕

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille

OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

A voir si l'OL fait jouer son joker pour recruter Nakamura mais normalement les remplaçants c'était Boudache et Duranville. A voir aussi si Foncesca va mettre Sulc sur l'aile ça pourrait aussi être intéressant

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