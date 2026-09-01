Timber pour 20 ME à Besiktas, danger sur l’OM

L'OM va se faire attaquer par plusieurs clubs pour la signature de Quinten Timber, très désiré dans ces dernières heures du mercato.

Le mercato est terminé dans le sens des recrues en France, mais cela ne change pas grand chose pour l’OM, qui n’a pas pu s’offrir le moindre joueur cet été, pour la première fois de son histoire. En revanche, côté départ, tout n’est pas encore totalement terminé, car certains marchés sont encore ouverts. C’est le cas pour encore une poignée d’heures en Angleterre, où Crystal Palace rêve de finir fort en recrutant Quinten Timber.

Mais selon les informations du journaliste Adrien Pittore, un autre club est arrivé dans la danse, et il s’agit de Besiktas. Très ambitieux, le club d’Istanbul envisage de dépasser les 18 ME proposés par le club anglais. Une arrivée tardive sous la houlette de USG, l’agence mandatée par Frank McCourt pour trouver des portes de sortie aux joueurs marseillais, et qui continue de s’activer même quand le mercato est en train de fermer ses portes. Les supporters de l’OM vont donc encore trembler quelques heures, voire quelques jours pour certains championnats, en espérant ne pas voir leur équipe s’affaiblir encore.