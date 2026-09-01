OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

OL01 sept. , 20:35
parGuillaume Conte
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Comme pour Youssouf Fofana, malgré l’accord obtenu avec le Stade de Reims, Keito Nakamura n’a pas signé à l’Olympique Lyonnais à 20h00 ce mardi soir.
A moins d’une procédure qui met du temps à se finaliser, il y a de grandes chances que ce soit compliqué d’annoncer la signature de l’ailier japonais alors que Malick Fofana n’a pas encore rejoint le club de Premier League qu’il aura fini par choisir. Aucune officialisation en vue donc pour le moment entre l’OL et Reims, et Paulo Fonseca prend le risque de se retrouver avec aucun remplaçant pour compenser le départ de son ailier belge. La possibilité de recruter un joueur comme joker existe, et l’OM avait par exemple fait signer Valentin Rongier du FC Nantes en 2019 quelques heures après la fin du mercato, au début du mois de septembre, comme joker, faute d’avoir finalisé un accord à temps. Mais l'OL se trouve pour le moment coincé pour finaliser son recrutement, alors que le mercato est désormais fermé en France. Mais pas en Premier League...
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Derniers commentaires

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Mais non !... là je sens une petite érection du rédacteur. Mdr

Youssouf Fofana à l’OL, le transfert a échoué !

Rien d étonnant

OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Le rédacteur qui se RÉGALE

Cherki au PSG ou au Real, l'hiver sera chaud

100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage

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