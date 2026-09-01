Jonathan David rejoint l’Atlético de Madrid

Jonathan David rejoint l’Atlético de Madrid

Mercato01 sept. , 21:04
parGuillaume Conte
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L’Atlético de Madrid a annoncé la signature de Jonathan David, sous la forme de prêt. L’attaquant canadien, très en vue à la Coupe du monde, n’a pas réussi sa première saison à la Juventus, où il était arrivé gratuitement en provenance de Lille. Il tentera donc de se relancer à l’Atlético de Madrid.
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Derniers commentaires

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Monte une association de victime !! 🖕

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue

OL : Malick Fofana a choisi Sunderland, « fin de l’histoire »

Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille

OL : Fofana signera mercredi à Sunderland pour 30 ME

A voir si l'OL fait jouer son joker pour recruter Nakamura mais normalement les remplaçants c'était Boudache et Duranville. A voir aussi si Foncesca va mettre Sulc sur l'aile ça pourrait aussi être intéressant

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