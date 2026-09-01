Officiel : Boulaye Dia signe à Rennes

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.