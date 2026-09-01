OL : Attendu à Turin, Tagliafico tout proche de l’Atlético

Annoncé tout proche de la Juventus Turin ces derniers jours, Nicolas Tagliafico est toujours sur le départ de l’Olympique Lyonnais.

L’expérimenté défenseur a discuté ces dernières heures au sujet d’une arrivée à l’Atlético de Madrid. Son départ n’a pas pu se faire à temps, et c’est notamment ce qui a provoqué l’échec de la signature de Youssouf Fofana en provenance du Milan AC.