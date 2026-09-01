PSG : Renato Sanches résilie son contrat

Ancien énorme espoir du football portugais, Renato Sanches n’a jamais réussi à confirmer après des débuts prometteurs au Benfica Lisbonne. A 29 ans, le joueur passé par le Bayern Munich, Swansea, Lille et le PSG avant d’être prêté à l’AS Roma, au Benfica et au Panathinaïkos, avait encore un an de contrat. Il a trouvé un accord pour être libéré de cette dernière année et se retrouve donc sans club en ce début de mois de septembre.