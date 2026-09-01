PSG : Renato Sanches résilie son contrat

Je ne vois pas Genesio partir. Par principe il restera cette saison sauf si on le vire. Au delà, ça l'avenir nous le dira. Les rats quittent le navire, et si le bateau est certes plein de rats, lui n'en est pas un et il restera cette saison même si le bateau coule.
Monte une association de victime !! 🖕
N'importe quoi ici, Genesio a déjà répondu a cette rumeur. Vous allez nous lâcher, même sur le mercato est fini, ça continue
Je me demande si c'est bien lui qui a choisi , peut être la famille
A voir si l'OL fait jouer son joker pour recruter Nakamura mais normalement les remplaçants c'était Boudache et Duranville. A voir aussi si Foncesca va mettre Sulc sur l'aile ça pourrait aussi être intéressant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|3
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|3
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|1
|0
|1
|2
|5
|-3
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|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
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|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
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|0
|3
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|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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