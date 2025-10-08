OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement

La défaite de l'Olympique Lyonnais contre le TFC, dimanche au Groupama Stadium, a gâché le beau début de saison de l'OL. Ainsley Maitland-Niles, coupable sur l'égalisation toulousaine, est prévenu.

La trêve internationale va permettre à Paulo Fonseca de travailler avec l'essentiel de ses joueurs, et l'entraîneur de l'OL aura probablement l'occasion de revenir sur les quelques minutes qui ont permis au TFC de repartir de Lyon avec les trois points de la victoire. Parmi les joueurs fautifs pour cette défaite, qui a privé l'Olympique Lyonnais d'aborder cette pause aux commandes de la Ligue 1, il y a Ainsley Maitland-Niles. Le milieu défensif anglais de 28 ans s'est pris les pieds dans le tapis face à Toulouse, et son attitude sur l'action qui a abouti au but égalisateur des visiteurs a choqué pas mal de monde. Notamment Nicolas Puydebois, l'ancien gardien de but de l'OL.

Le défenseur anglais de Lyon doit revenir sur terre

Désormais consultant pour Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois n'a pas du tout aimé le comportement d'Ainsley Maitland-Niles sur cette action. Plus que l'erreur, c'est vraiment la manière dont le défenseur anglais a géré cela qui choque l'ancien portier rhodanien. « L'erreur est dommageable, il est facile, mais il ne trouve pas de solution. Le ballon, tu peux le dégager en touche ou loin devant afin de ne pas se mettre en danger. Il essaie de s'en sortir par un dribble, mais il égare la balle. À ce moment-là de la rencontre, il faut jouer la sécurité. Il y a eu un excès de confiance, de telle sorte que lui, et d'autres, sont tombés dans la facilité. Et lorsque c'est le cas, tu t'exposes », a fait remarquer l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Nul doute que la trêve internationale va permettre à Paulo Fonseca de recadrer tout le monde, car l'OL ne peut pas se permettre de perdre un match qui lui tendait les bras, comme c'était le cas contre Toulouse.