OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement

deja le gars n'est meme pas au courant qu'on peut pas redoubler la maternelle continue t un champion toi mdr
Il est encore perfectible puis vs Salsbour il à été bon jusqu'à son but je trouve
ayer il est rentré ds son truc ou il parle plus foot (enfin parler foot je me comprend ) mec la guerre d'enfants de 10 ans c'est pas pour moi! tu viens encore de prouver que j'ai raison aller bisous a ta maman j'espere qu'elle t'as preparer ton gouter
Oui c'est vrai, mais faut pas trop en faire non plus et en plus tout ca n'est pas gratuit quand tu déplace énormément de monde et de matériel pour quelques reportages
5 ans pas 6 ans meme sur ca tu es obliger d'en rajouter et ca c'est le discours d'une personne pas sereine qui blablate a chaque fois les meme choses! on le voit a ton vocabulaire d'enfant de 10 ans toujours les meme mots le meme disque. en faite tu es pas un sous homme, tu es meme pas un homme tu es un enfant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🏴 @MaitlandNiles est Lyonnais 🤝🔴🔵 Le milieu de terrain anglais s'est engagé avec nous jusqu'en 2027 🤝 #MaitlandNiles2027