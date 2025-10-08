ICONSPORT_272971_0122
Ainsley Maitland-Niles

OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement

OL08 oct. , 10:30
parClaude Dautel
0
La défaite de l'Olympique Lyonnais contre le TFC, dimanche au Groupama Stadium, a gâché le beau début de saison de l'OL. Ainsley Maitland-Niles, coupable sur l'égalisation toulousaine, est prévenu.
La trêve internationale va permettre à Paulo Fonseca de travailler avec l'essentiel de ses joueurs, et l'entraîneur de l'OL aura probablement l'occasion de revenir sur les quelques minutes qui ont permis au TFC de repartir de Lyon avec les trois points de la victoire. Parmi les joueurs fautifs pour cette défaite, qui a privé l'Olympique Lyonnais d'aborder cette pause aux commandes de la Ligue 1, il y a Ainsley Maitland-Niles. Le milieu défensif anglais de 28 ans s'est pris les pieds dans le tapis face à Toulouse, et son attitude sur l'action qui a abouti au but égalisateur des visiteurs a choqué pas mal de monde. Notamment Nicolas Puydebois, l'ancien gardien de but de l'OL.

Le défenseur anglais de Lyon doit revenir sur terre

Désormais consultant pour Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois n'a pas du tout aimé le comportement d'Ainsley Maitland-Niles sur cette action. Plus que l'erreur, c'est vraiment la manière dont le défenseur anglais a géré cela qui choque l'ancien portier rhodanien. « L'erreur est dommageable, il est facile, mais il ne trouve pas de solution. Le ballon, tu peux le dégager en touche ou loin devant afin de ne pas se mettre en danger. Il essaie de s'en sortir par un dribble, mais il égare la balle. À ce moment-là de la rencontre, il faut jouer la sécurité. Il y a eu un excès de confiance, de telle sorte que lui, et d'autres, sont tombés dans la facilité. Et lorsque c'est le cas, tu t'exposes », a fait remarquer l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Nul doute que la trêve internationale va permettre à Paulo Fonseca de recadrer tout le monde, car l'OL ne peut pas se permettre de perdre un match qui lui tendait les bras, comme c'était le cas contre Toulouse. 
0
Derniers commentaires

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

deja le gars n'est meme pas au courant qu'on peut pas redoubler la maternelle continue t un champion toi mdr

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Il est encore perfectible puis vs Salsbour il à été bon jusqu'à son but je trouve

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

ayer il est rentré ds son truc ou il parle plus foot (enfin parler foot je me comprend ) mec la guerre d'enfants de 10 ans c'est pas pour moi! tu viens encore de prouver que j'ai raison aller bisous a ta maman j'espere qu'elle t'as preparer ton gouter

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Oui c'est vrai, mais faut pas trop en faire non plus et en plus tout ca n'est pas gratuit quand tu déplace énormément de monde et de matériel pour quelques reportages

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

5 ans pas 6 ans meme sur ca tu es obliger d'en rajouter et ca c'est le discours d'une personne pas sereine qui blablate a chaque fois les meme choses! on le voit a ton vocabulaire d'enfant de 10 ans toujours les meme mots le meme disque. en faite tu es pas un sous homme, tu es meme pas un homme tu es un enfant

Loading