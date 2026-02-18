ICONSPORT_279595_0446
Anthony Gordon

LdC : Jeu, set et match, Newcastle fonce en 8e

Ligue des Champions18 févr. , 20:39
parMehdi Lunay
0
Barrage aller de la Ligue des champions
Stade Tofiq-Bahramov
Qarabag-Newcastle 1-6
Buts : Jafarguliyev (55e) pour Qarabag ; Gordon (3e, 32e sp, 33e, 45e+1 sp), Thiaw (8e), Murphy (72e) pour Newcastle
Le match retour est prévu mardi prochain à St James' Park.

Champions League

18 février 2026 à 18:45
Qarabağ
Cəfərquliyev54'
1
6
Match terminé
Newcastle United
Gordon3'Thiaw8'Gordon32'Gordon33'Gordon45'Murphy72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
M. Gurbanli
QarabağQarabağ
SORT
C. Durán Marquez
QarabağQarabağ
Remplacement
85
ENTRE
E. Addai
QarabağQarabağ
SORT
A. Zoubir
QarabağQarabağ
Remplacement
85
ENTRE
K. Borges Malinowski
QarabağQarabağ
SORT
J. Montiel Caballero
QarabağQarabağ
Remplacement
77
ENTRE
J. Apolinário de Lira
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
K. Trippier
Newcastle UnitedNewcastle United
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

La métaphore de l'agression sexuelle ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Les agressions sexuelles sont des actes primaires, et l'inversion accusatoire est un mécanisme de défense hypocrite de la part d'un agresseur n'assumant pas ses intentions. Là, la remarque de Majin suggère un mécanisme bcp moins primaire derrière les agressions envers Vinicius. S'il s'agissait d'actes au premier degré, tous les joueurs noirs seraient à peu près équitablement ciblés. Ca ne veut pas dire que Vinicius soit coupable de ces agressions, juste que les motivations des agresseurs sont plus complexes qu'on ne le penserait avec une approche au premier degré.

Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

Avec Benatia, l'OM va devenir l'Olympique du Maroc : pas rigolot!!!

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Avec Benatia Président, l'OM va devenir l'Olympique du Maghreb !!! et ça a commencé ...

Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

Turpin, Letexier et d'autres ^^.

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Oui a son retour de stage a la trêve hivernal quil avait passé avec ancelotti au real ;) La saison d'après, fournier la réinstaller apres quelques match et un debut de saison complique

