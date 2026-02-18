LdC : Jeu, set et match, Newcastle fonce en 8e

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

La métaphore de l'agression sexuelle ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Les agressions sexuelles sont des actes primaires, et l'inversion accusatoire est un mécanisme de défense hypocrite de la part d'un agresseur n'assumant pas ses intentions. Là, la remarque de Majin suggère un mécanisme bcp moins primaire derrière les agressions envers Vinicius. S'il s'agissait d'actes au premier degré, tous les joueurs noirs seraient à peu près équitablement ciblés. Ca ne veut pas dire que Vinicius soit coupable de ces agressions, juste que les motivations des agresseurs sont plus complexes qu'on ne le penserait avec une approche au premier degré.