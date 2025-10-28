pour 26 me l om a realise un miracle au mercato wahi 11 391163

OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

OL28 oct. , 12:40
parHadrien Rivayrand
7
Elye Wahi peine à franchir un cap depuis quelques mois déjà. L'attaquant français pourrait déjà quitter l'Allemagne et Francfort pour rebondir... en Ligue 1. 
Si Elye Wahi a crevé l'écran sous le maillot de Montpellier puis du RC Lens, il n'a cependant pas réussi à briller sous celui de l'OM. Récemment arrivé à Francfort, l'attaquant français n'est pas non plus au top de sa forme. Et cela commence à agacer sa direction, qui en attend bien mieux. Le club allemand veut encore donner un peu de temps à Wahi mais si rien ne s'améliore d'ici au prochain marché des transferts hivernal, alors il pourrait être autorisé à partir pour se relancer et gagner du temps de jeu. En Ligue 1, le joueur de 22 ans garde une belle cote. 

Wahi prochainement de retour en Ligue 1 ? 

Selon des informations relayées par Jeunes Footeux, l'OGC Nice et l'OL surveillent notamment de très près la situation de Elye Wahi. Les deux clubs français envisagent même la possibilité de se faire prêter l'ancien attaquant du RC Lens. Les deux formations se cherchent un vrai buteur et Wahi pourrait faire le travail pour quelques mois. Si Nice ne devrait pas continuer sa route en Ligue Europa, ce n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais, qui aurait un argument de poids en sa faveur pour faire pencher la balance de son côté. L'attaquant français de Francfort fera bientôt le point sur la situation et un départ de Francfort prend de plus en plus d'épaisseur depuis quelques semaines. Cette saison avec les Aigles, le natif de Courcouronnes a pris part à 9 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but marqué et 3 passes décisives délivrées. Trop peu pour un club ambitieux et qui possède déjà dans son effectif des attaquants de qualité. 

Lire aussi

L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaiseL'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise
En attendant, Elye Wahi va devoir se battre pour sa place et espérer que la tendance change pour lui. Les cartes sont dans ses mains. 
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

ICONSPORT_270944_0017
OM

OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits

ICONSPORT_274910_0501
OM

Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine

ICONSPORT_275056_0231
Mercato

Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque

Fil Info

14:00
Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite
13:52
OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits
13:40
Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine
13:20
Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque
13:00
TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?
12:20
L'OM s'offre un joker de luxe en attaque
12:00
Le PSG est bouillant, finale à trois pour un crack de Ligue 1
11:30
Nantes menace les vieux

Derniers commentaires

Nantes menace les vieux

Et en plus, les jeunes, tant qu’ils n’ont pas le melon comme Abline, ils sont bien plus motivés …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Le Canal Football Club en danger de mort

Et visiblement tu n’es pas le seul …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

3 mois c'est retour a la competition

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

le culos des sardines marseille plus de penalty et plus de rouge pour les adversaires! tu suis tellement lyon que tu en oublies de suivre ton club! pathetique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading