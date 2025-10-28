OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

Elye Wahi peine à franchir un cap depuis quelques mois déjà. L'attaquant français pourrait déjà quitter l'Allemagne et Francfort pour rebondir... en Ligue 1.

Si Elye Wahi a crevé l'écran sous le maillot de Montpellier puis du RC Lens, il n'a cependant pas réussi à briller sous celui de l'OM. Récemment arrivé à Francfort, l'attaquant français n'est pas non plus au top de sa forme. Et cela commence à agacer sa direction, qui en attend bien mieux. Le club allemand veut encore donner un peu de temps à Wahi mais si rien ne s'améliore d'ici au prochain marché des transferts hivernal, alors il pourrait être autorisé à partir pour se relancer et gagner du temps de jeu. En Ligue 1, le joueur de 22 ans garde une belle cote.

Wahi prochainement de retour en Ligue 1 ?

Jeunes Footeux, l'OGC Nice et l' Selon des informations relayées par, l'OGC Nice et l' OL surveillent notamment de très près la situation de Elye Wahi. Les deux clubs français envisagent même la possibilité de se faire prêter l'ancien attaquant du RC Lens. Les deux formations se cherchent un vrai buteur et Wahi pourrait faire le travail pour quelques mois. Si Nice ne devrait pas continuer sa route en Ligue Europa, ce n'est pas le cas de l'Olympique Lyonnais, qui aurait un argument de poids en sa faveur pour faire pencher la balance de son côté. L'attaquant français de Francfort fera bientôt le point sur la situation et un départ de Francfort prend de plus en plus d'épaisseur depuis quelques semaines. Cette saison avec les Aigles, le natif de Courcouronnes a pris part à 9 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but marqué et 3 passes décisives délivrées. Trop peu pour un club ambitieux et qui possède déjà dans son effectif des attaquants de qualité.

En attendant, Elye Wahi va devoir se battre pour sa place et espérer que la tendance change pour lui. Les cartes sont dans ses mains.