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L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

OL02 mai , 8:00
parCorentin Facy
7
Déjà tourné vers son prochain mercato, l’OL a coché le nom d’un attaquant suédois évoluant en Allemagne, Isac Lidberg, grand gabarit d'1m87, dont le contrat expire dans un an et qui est également ciblé par Benfica.
Malgré une possible qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de faire n’importe quoi sur le marché des transferts l’été prochain. A l’instar de ce qui a été réalisé il y a un an, Matthieu Louis-Jean souhaite continuer à se montrer malin en bouclant des coups malins sans se ruiner. Après avoir fait venir Pavel Sulc, Afonso Moreira, Dominik Greif ou encore Tyler Morton pour des sommes très raisonnables, l’OL s’intéresse à présent à un buteur suédois évoluant en deuxième division allemande.
D’après les informations de Sky Sports Allemagne, l’Olympique Lyonnais fait partie des deux clubs européens qui ont observé à plusieurs reprises Isac Lidberg, l’attaquant du SV Darmstadt en deuxième division allemande. L’attaquant de 27 ans réalise une superbe saison avec 15 buts et 3 passes décisives. Mais son contrat expire en juin 2027, ce qui a attiré l’attention de l’OL et du Benfica Lisbonne. Les deux clubs y voient une superbe opportunité de recruter un attaquant fiable à moindre coût.

Lidberg à l'OL si Yaremchuk part ?

L’opération serait effectivement très intéressante sur le plan financier puisque le SV Darmstadt ne réclame que 5 millions d’euros pour celui qui compte 3 sélections avec la Suède. Pour l’OL, cette piste a de fortes chances d’être activée en cas de départ de Roman Yaremchuk. Auteur d’un doublé contre Auxerre le week-end dernier, l’avant-centre ukrainien n’est que prêté par l’Olympiakos et pour l’heure, on ignore si l’Olympique Lyonnais lèvera l’option d’achat dont il dispose pour recruter Yaremchuk.

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Hasard du mercato, un transfert de l’international ukrainien coûterait 5 millions d’euros aux Gones. Soit le prix réclamé par Darmstadt pour l’attaquant suédois Isac Lidberg. Reste maintenant à voir si cette piste sera approfondie par Matthieu Louis-Jean et par les dirigeants lyonnais dans le futur ou s’il ne s’agit que d’un nom coché parmi d’autres à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts.
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Derniers commentaires

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Je te jure prends un moment et analyse un peu la performance, l’effectif avec lequel on est parti, et le nombre incroyable de blessés tout le long de la saison. Sans parler de Fonseca qui a coaché depuis les tribunes pendant près d’un an. Bref, c’est très fort ce que fait ce groupe.

« Quand je vois le match contre le Real... » : L’OM le sidère

On s'en tape de ta défaite à Madrid. C'est le niveau zéro de l'analyse. Un Réal peu préparé, un om qui surjoue après une prépa complète. Ce club comme chaque saison ne tient pas la distance, se disperse sur des matchs sans enjeu. 6 mois plus tard, tout le monde est dehors et abdelli fait l'actualité du club.

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

explique nous quelle est ta légitimité ? as tu déjà tapé dans un ballon ? sais tu qu'on a gagné à Paris avec : - grief que tu ne savais pas qu'il était en vie il y a 1an et qui a vouté 5M - AMN un joueur gratuit - Niakhate, Kluivert, Abner dont tu voulais certainement le depart il y a 1 an comme la majorité des supporters - Mangala que tu disais etre surcoté et un cadeau de Textor a son pote de Evertton - Morton que tu ne connaissais pas il y a un an - Moreira que Fonseca est allé cherher pour 2M - Endrrick gratuit qui est venu par le reseau de Fonseca Fonseca en 1an et demi c'est 1,85pts par match, alors qu'on restait sur 10matchs à 1,4 pts avec sage, et ça malgré tous les blessés, les erreurs d'arbitrage et les dparts de Lacazette, Cherki, Mikautadze...

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

pareil pour l'OM à 42 ans c'est bon quoi, vu les prix des maillots bien dégueulasses la plupart du temps.. quant à ce maillot je le trouve vraiment..... pas jojo

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Quelle honte, aucun respect merdeux un coach qui a réussi en quelques mois à créer un groupe uni avec des joueurs pour la plupart venus de nulle part. Tu te sens fort quand tu insultes le coach derrière ton clavier ? Ça dénote clairement un complexe... Encore une victime !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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