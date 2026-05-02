L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Déjà tourné vers son prochain mercato, l’OL a coché le nom d’un attaquant suédois évoluant en Allemagne, Isac Lidberg, grand gabarit d'1m87, dont le contrat expire dans un an et qui est également ciblé par Benfica.

Malgré une possible qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de faire n’importe quoi sur le marché des transferts l’été prochain. A l’instar de ce qui a été réalisé il y a un an, Matthieu Louis-Jean souhaite continuer à se montrer malin en bouclant des coups malins sans se ruiner. Après avoir fait venir Pavel Sulc, Afonso Moreira, Dominik Greif ou encore Tyler Morton pour des sommes très raisonnables, l’OL s’intéresse à présent à un buteur suédois évoluant en deuxième division allemande.

D’après les informations de Sky Sports Allemagne, l’Olympique Lyonnais fait partie des deux clubs européens qui ont observé à plusieurs reprises Isac Lidberg, l’attaquant du SV Darmstadt en deuxième division allemande. L’attaquant de 27 ans réalise une superbe saison avec 15 buts et 3 passes décisives. Mais son contrat expire en juin 2027, ce qui a attiré l’attention de l’OL et du Benfica Lisbonne. Les deux clubs y voient une superbe opportunité de recruter un attaquant fiable à moindre coût.

Lidberg à l'OL si Yaremchuk part ?

L’opération serait effectivement très intéressante sur le plan financier puisque le SV Darmstadt ne réclame que 5 millions d’euros pour celui qui compte 3 sélections avec la Suède. Pour l’OL, cette piste a de fortes chances d’être activée en cas de départ de Roman Yaremchuk. Auteur d’un doublé contre Auxerre le week-end dernier, l’avant-centre ukrainien n’est que prêté par l’Olympiakos et pour l’heure, on ignore si l’Olympique Lyonnais lèvera l’option d’achat dont il dispose pour recruter Yaremchuk.

Hasard du mercato, un transfert de l’international ukrainien coûterait 5 millions d’euros aux Gones. Soit le prix réclamé par Darmstadt pour l’attaquant suédois Isac Lidberg. Reste maintenant à voir si cette piste sera approfondie par Matthieu Louis-Jean et par les dirigeants lyonnais dans le futur ou s’il ne s’agit que d’un nom coché parmi d’autres à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts.