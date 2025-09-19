ICONSPORT_266388_0121 (1)

OL : Lyon regarde le PSG dans les yeux, il exige du respect

OL19 sept. , 8:40
parAlexis Rose
Critiqué par des supporters de l’Olympique Lyonnais en fin de saison dernière, Paulo Fonseca semble enfin faire l'unanimité du côté du Groupama Stadium.
Débarqué en janvier 2025 sur le banc de touche du club rhodanien, Paulo Fonseca a mis du temps à se faire accepter par les suiveurs de l’OL. Il faut dire que le coach portugais a pris la succession du très populaire Pierre Sage après un petit caprice de John Textor, l’ancien président de l’OL. Puis ses premiers mois à la tête de Lyon ont été compliqués à cause de ses grands rendez-vous manqués, notamment contre Manchester United en quarts de finale de l’Europa League.
Il avait aussi écopé d’une très lourde sanction de plusieurs mois pour avoir donné un coup de tête à l’arbitre Benoît Millot lors d’une défaite contre Brest en mars. Avec tous ces boulets en poche, Fonseca n’a pas vraiment réussi à convaincre tout le monde la saison passée chez les Gones. Mais depuis le début de la saison, et malgré une défaite sévère à Rennes le week-end dernier (1-3), Fonseca fait l'unanimité. Et même les autres entraîneurs de Ligue 1 sont conquis par la méthode Fonseca, à l’image d’Alexandre Dujeux.

« Fonseca met en place des choses qui sont assez impressionnantes »
- Alexandre Dujeux
« Je trouve que Paulo Fonseca met en place des choses qui sont assez impressionnantes. C'est une équipe qui m'impressionne depuis le début de saison dans son expression collective, c'est très fort. Malgré les complications, ils cherchent des solutions et ils en trouvent beaucoup. Avec de bons joueurs, je suis d'accord, mais la qualité de jeu proposée, je la trouve impressionnante. C'est un grand club, avec une longue histoire, un passé et beaucoup d'influence. Lyon en Ligue 1, c'est important. Tout est réuni pour valoriser notre championnat à travers ce genre de club », a expliqué, en conférence de presse, l'entraîneur d’Angers, qui va tenter de déjouer le joli plan de jeu proposé par Fonseca ce vendredi soir en ouverture de la 5e journée de L1 au Groupama Stadium.

Ligue 1

19 septembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Angers SCO
