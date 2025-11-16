ICONSPORT_277137_0018

OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski

OL16 nov. , 17:00
parNathan Hanini
1
En difficulté du côté de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Mais le prix demandé par le club stambouliote est un vrai frein pour les Rhodaniens. Surtout que la concurrence est rude sur le dossier.
Avec seulement 409 minutes de jeu depuis le début de saison en championnat (38% du temps de jeu total), Sebastian Szymanski cherche une porte de sortie. Le joueur polonais de 26 ans est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche un renfort sur le front offensif, et le numéro 10 semble être le profil recherché. Milieu offensif, le Polonais peut également jouer sur le côté droit, un profil polyvalent qui convient à Paulo Fonseca. Mais le prix demandé par Fenerbahçe refroidit le septuple champion de France. L’OL avait même pour projet de passer à l’attaque cet hiver. Des formations de Bundesliga sont également sur le coup ce qui renforce la concurrence.

Lyon court après l’argent

En perte de vitesse du côté de Fenerbahçe depuis le départ d’Edin Dzeko, Sebastian Szymanski cherche à relancer la machine. L’international polonais (50 sélections) bénéficie d’un bon de sortie cet hiver. Mais le club stambouliote demande 15 millions d’euros à son futur club. Une somme qui ne convient pas à l’OL. Le septuple champion de France reste dans une situation financière précaire et n’a pas les moyens d’aligner cette somme dès cet hiver. Lyon trouvera peut-être une parade avec un prêt, mais la concurrence reste forte.
Le média Fanatik, à l’origine de l’information précise également que Francfort, Cologne et le RB Leipzig suivent le joueur et restent ouverts à son arrivée. Les trois formations de Bundesliga ont une puissance financière supérieure à l’Olympique Lyonnais. La formation de l’hexagone part donc avec un handicap sur cette affaire. En attendant, le joueur formé du côté du Legia Varsovie va tenter de relever la tête en Turquie. La suite sera tranchée dans quelques semaines pour l’ouverture du marché hivernal.
S. Szymański

S. Szymański

PolandPologne Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0449
Foot Mondial

Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain

ICONSPORT_277186_0016
Mercato

Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien

Gusto Akliouche
Equipe de France

EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

veretout au qatar l ol et l om sont bredouilles iconsport 256095 0024 1 396042
OL

« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL

Fil Info

22:20
Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain
22:00
Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien
21:40
EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?
21:20
« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL
21:00
EdF : Akliouche l'avoue, il se sent à l'aise chez les Bleus
20:40
Désastre à l'OM, il craint le pire
20:18
La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?
19:53
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
19:53
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche

Derniers commentaires

Un but au bout de 4 minutes, Lucas Chevalier se fait incendier

Tres bien très bien, c'est intéressant je l'avoue. J'espère qu'il arrivera à trouver ses marques

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Regarde ton historique.

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ah bon comme. ? exemple?

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux.

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

L'un des meilleurs du 21e siècle, non pardon de l'histoire du foot. Henry, shevchenko, ronaldo, Mbappé, Bergkamp, Inzaghi, Ibra, Trezeguet, Kane, Rooney, Van Nistelrooy, Benzema, Lewandowski et j'en passe... Je reproche l'effet d'annonce systématique dans ce club qui se voit toujours plus beau qu'il n'est. Pourquoi ne pas se contenter d'un "excellent buteur" plutôt que de chercher le sensationnel...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading