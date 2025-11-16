OL : Lyon déjà hors jeu pour Sebastian Szymanski

En difficulté du côté de Fenerbahçe, Sebastian Szymanski est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Mais le prix demandé par le club stambouliote est un vrai frein pour les Rhodaniens. Surtout que la concurrence est rude sur le dossier.

Avec seulement 409 minutes de jeu depuis le début de saison en championnat (38% du temps de jeu total), Sebastian Szymanski cherche une porte de sortie. Le joueur polonais de 26 ans est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche un renfort sur le front offensif, et le numéro 10 semble être le profil recherché. Milieu offensif, le Polonais peut également jouer sur le côté droit, un profil polyvalent qui convient à Paulo Fonseca. Mais le prix demandé par Fenerbahçe refroidit le septuple champion de France. L’OL avait même pour projet de passer à l’attaque cet hiver. Des formations de Bundesliga sont également sur le coup ce qui renforce la concurrence.

Lyon court après l’argent

En perte de vitesse du côté de Fenerbahçe depuis le départ d’Edin Dzeko, Sebastian Szymanski cherche à relancer la machine. L’international polonais (50 sélections) bénéficie d’un bon de sortie cet hiver. Mais le club stambouliote demande 15 millions d’euros à son futur club. Une somme qui ne convient pas à l’OL. Le septuple champion de France reste dans une situation financière précaire et n’a pas les moyens d’aligner cette somme dès cet hiver. Lyon trouvera peut-être une parade avec un prêt, mais la concurrence reste forte.

Le média Fanatik, à l’origine de l’information précise également que Francfort, Cologne et le RB Leipzig suivent le joueur et restent ouverts à son arrivée. Les trois formations de Bundesliga ont une puissance financière supérieure à l’Olympique Lyonnais. La formation de l’hexagone part donc avec un handicap sur cette affaire. En attendant, le joueur formé du côté du Legia Varsovie va tenter de relever la tête en Turquie. La suite sera tranchée dans quelques semaines pour l’ouverture du marché hivernal.