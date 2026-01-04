ICONSPORT_281188_0148

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

OL04 janv. , 9:40
parCorentin Facy
Comme lors de Lille-Rennes, l’arbitrage a été au coeur des débats après la victoire de l’OL sur la pelouse de Monaco (1-3). Si la supériorité technique des Lyonnais était incontestable en Principauté, le but refusé à Thilo Kehrer pour une faute imaginaire sur Corentin Tolisso fait hurler les Monégasques.
Décimé par les blessures et en cruel manque de confiance au vu des derniers résultats, l’AS Monaco s’est logiquement incliné sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais samedi après-midi (1-3). Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont affiché leur supériorité avec plus d’occasions, de tirs et de passes réussies que leur adversaire sur la pelouse de Louis II. Un fait de jeu laisse néanmoins d’énormes regrets à l’ASM : le but refusé à Thilo Kehrer en début de seconde période alors que le score était encore de 1-1. L’arbitre du match Jérôme Brisard a refusé d’accorder le but à l’international allemand en raison -selon lui- d’une faute de Jordan Teze sur Corentin Tolisso au coeur de la surface de réparation.
Or, il semble clair pour tout le monde, y compris pour les observateurs lyonnais, qu’il n’y avait rien du tout sur le capitaine des Gones. Le but aurait par conséquent dû être validé comme le confirme L’Equipe dans son édition du jour. « Sur l’action en question, c’est d’abord Tolisso qui repousse deux fois Teze dans la surface lyonnaise avant de rebondir sur le Néerlandais et de s’écrouler juste avant que Kehrer ne marque. Quelques minutes après cette action litigieuse, les sourires de Tolisso en disaient long sur le tour de filou que le capitaine lyonnais avait joué à ses adversaires » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

Lire aussi

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »
Autrement dit, l’international français sait pertinemment qu’il a parfaitement joué l’action et que sans sa simulation, l’AS Monaco aurait pris l’avantage en début de seconde période. Grâce à ce coup de génie qui met les supporters monégasques sur les nerfs, le score est finalement resté de 1-1 en début de seconde période. Cinq minutes plus tard, Pavel Sulc inscrivait le deuxième but des Lyonnais, qui allaient finalement l’emporter 1-3. C’est dire si cette action de Corentin Tolisso et cette erreur d’arbitrage de Jérôme Brisard a pesé très lourd dans le résultat finale de ce Monaco-OL.
