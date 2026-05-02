OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Agé de 19 ans, Khalis Merah a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l'OL. Le joueur formé à Lyon bénéficie d'une confiance absolue de son entraîneur, Paulo Fonseca.

Natif de Meyzieu, Khalis Merah est un exemple de plus de la réussite lyonnaise en matière de formation. Sorti de l'académie, le jeune milieu offensif a régulièrement été aligné lors des plus gros matchs de l'OL, et cela ne doit rien au hasard. Paulo Fonseca l'a confié avant d'affronter Rennes, Merah est toujours là quand le niveau s'élève et c'est forcément remarquable pour un joueur qui dispute sa première saison au plus haut niveau. Si le joueur lyonnais tient à rester modeste et a publiquement remercié Corentin Tolisso car : « Il me fixe des objectifs et ça m’aide beaucoup au quotidien pour être bien dans ma tête et ne penser qu’au foot », l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est lui nettement plus enthousiaste et pense que son joueur peut aller très très loin dans une carrière qui ne fait que débuter.

L'OL tient son futur prodige

Je pense que Khalis sera l’un des meilleurs joueurs de votre pays. C’est sa première saison et il a encore une énorme marge de progression. En début de saison, je pensais qu’il avait de fortes chances de jouer, mais il a encore plus joué que je ne l’imaginais. En ce moment, c’est un joueur important pour nous. Il a déjà progressé physiquement, notamment dans les duels, mais il va encore s’améliorer sur cet aspect », annonce l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et Paulo Fonseca de confier son enthousiasme : « Khalis a du courage, c’est un joueur qui veut toujours le ballon. Contre les meilleures équipes, c’était important pour notre stratégie de l’avoir. Au début, c’était un joueur plus instinctif, aujourd’hui il a beaucoup progressé dans l’utilisation des espaces. » Pour un club qui a déjà formé quelques-uns des meilleurs joueurs européens depuis des années, cette promesse de Paulo Fonseca prend évidemment toute son importance. Paulo Fonseca ne le cache pas, il est épaté par le talent de Khalis Merah, lequel devrait rapidement être connu de toute la Ligue 1 . «», annonce l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et Paulo Fonseca de confier son enthousiasme : «» Pour un club qui a déjà formé quelques-uns des meilleurs joueurs européens depuis des années, cette promesse de Paulo Fonseca prend évidemment toute son importance.