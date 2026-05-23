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RC Lens : Florian Thauvin s'attaque à la Ligue des Champions

Lens23 mai , 18:30
parGuillaume Conte
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Le RC Lens a pu s'appuyer sur un Florian Thauvin déchainé pour aller chercher sa première Coupe de France. Et maintenant, le numéro 10 a une revanche à prendre sur la Ligue des Champions.
Florian Thauvin avait fait de la finale de la Coupe de France son grand objectif dès qu’il avait compris que les chances de remporter le titre s’étaient envolées. L’international français a répondu présent avec le but de l’ouverture du score et une partition complète pour permette au RC Lens de remporter sa première Coupe de France. Une vraie fierté pour l’ancien marseillais, qui a tenu à revenir sur sa célébration où il a parcours la totalité du terrain pour aller fêter son but devant les supporters « Sang et Or ».

Un seul match gagné en Ligue des Champions pour Thauvin

« C’était incroyable. C’est comme cela que j’avais imaginé ma célébration si je marquais. J’ai pu la réaliser. J’ai hâte de revoir les images, je ne les ai pas encore revues », a livré Florian Thauvin, heureux et surtout fier d’avoir fait un retour triomphal en France après une aventure moins réussie au Mexique, et plus discrète en Italie.
« Ce choix de carrière est payant, même si beaucoup de personnes ne croyaient plus en moi. Cette saison, j’espère qu’elles ont regretté devant leur télévision. Je dis ça avec beaucoup de positivité et le sourire. Ce n’est pas de la rancœur, c’est simplement une belle leçon de vie que je me suis donnée à moi-même. Je suis très heureux que les choses se soient passées ainsi », a rappelé « Flotov », qui sait qu’il y a encore beaucoup de belles choses à vivre du côté de Lens la saison prochaine. Et notamment une Ligue des Champions à disputer, ce qui ne lui est pas arrivé si souvent dans sa carrière. A 33 ans, il n’a en effet connu que deux campagnes de Ligue des Champions dans sa carrière, avec l’OM en 2013 et 2021, pour une seule victoire en 12 matchs disputés et deux élimination dès la phase de poule.
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