OL : L'Italie envoie Jonathan David à Lyon

L'OL va devoir compenser le départ d'Endrick, et probablement celui de Roman Yaremchuk et en Italie, la possible venue de Jonathan David à Lyon est désormais ouvertement évoquée Mais, il y a un vrai problème.

De la qualification ou non de l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions va dépendre le futur mercato rhodanien. Mais, c'est déjà certain, l'OL devra se renforcer dans le secteur offensif. Jusque-là, Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de l'actuel troisième de Ligue 1 ont fait des miracles, ce qui a évité de faire des dépenses inconsidérées à un club qui ne peut plus se le permettre. Cependant, pour jouer la C1 sans y faire de la figuration, l'OL doit composer avec des joueurs rodés au plus haut niveau. Et c'est pour cela que le média spécialisé italien TMW confirme que l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui s'intéressent à Jonathan David. L'avant-centre international canadien peine à trouver sa place dans l'effectif de la Juventus, même s'il a tout de même marqué huit buts cette saison. Le club italien pourrait, dans cette optique, accepter de le laisser partir, y compris sous forme de prêt cet été.

L'OL a un problème, c'est le salaire

Révélé avec le LOSC, où il était sous les ordres de Paulo Fonseca, Jonathan David a encore quatre ans de contrat avec la Juventus, mais surtout il a un salaire énorme, à savoir près de 11 millions d'euros. Autrement dit, il est totalement impossible que l'Olympique Lyonnais puisse s'aligner sur la Vieille Dame, et même en cas de prêt, la Juventus devra prendre en charge une grosse partie de la rémunération de l'avant-centre canadien. Dans ce dossier, l'OM serait également en lice. Cependant, là encore le salaire sera un souci, et en plus Marseille est dans une fâcheuse position pour jouer la prochaine Ligue des champions. La vraie grosse concurrence pour Lyon viendrait en vérité de Turquie.

Deux clubs stambouliotes sont également attentifs au dossier Jonathan David explique le média italien, à savoir Fenerbahçe et Galatasaray. On l'a cependant constaté lors des récents marchés des transferts, la relation entre les clubs de Serie A et ceux du championnat de Turquie est étonnamment fluide. Y compris dans des opérations qui financièrement semblaient très complexes. A voir ce que décideront les dirigeants de la Juventus, lesquels veulent toujours essayer de faire revenir Randal Kolo Muani, sans pour l'instant y parvenir.