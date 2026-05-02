Lyon s'intéresse à Jonathan David
Jonathan David relancé par l'OL ?

OL : L'Italie envoie Jonathan David à Lyon

OL02 mai , 12:00
parClaude Dautel
1
L'OL va devoir compenser le départ d'Endrick, et probablement celui de Roman Yaremchuk et en Italie, la possible venue de Jonathan David à Lyon est désormais ouvertement évoquée Mais, il y a un vrai problème.
De la qualification ou non de l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions va dépendre le futur mercato rhodanien. Mais, c'est déjà certain, l'OL devra se renforcer dans le secteur offensif. Jusque-là, Matthieu Louis-Jean et la cellule recrutement de l'actuel troisième de Ligue 1 ont fait des miracles, ce qui a évité de faire des dépenses inconsidérées à un club qui ne peut plus se le permettre. Cependant, pour jouer la C1 sans y faire de la figuration, l'OL doit composer avec des joueurs rodés au plus haut niveau. Et c'est pour cela que le média spécialisé italien TMW confirme que l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui s'intéressent à Jonathan David. L'avant-centre international canadien peine à trouver sa place dans l'effectif de la Juventus, même s'il a tout de même marqué huit buts cette saison. Le club italien pourrait, dans cette optique, accepter de le laisser partir, y compris sous forme de prêt cet été.

L'OL a un problème, c'est le salaire

Révélé avec le LOSC, où il était sous les ordres de Paulo Fonseca, Jonathan David a encore quatre ans de contrat avec la Juventus, mais surtout il a un salaire énorme, à savoir près de 11 millions d'euros. Autrement dit, il est totalement impossible que l'Olympique Lyonnais puisse s'aligner sur la Vieille Dame, et même en cas de prêt, la Juventus devra prendre en charge une grosse partie de la rémunération de l'avant-centre canadien. Dans ce dossier, l'OM serait également en lice. Cependant, là encore le salaire sera un souci, et en plus Marseille est dans une fâcheuse position pour jouer la prochaine Ligue des champions. La vraie grosse concurrence pour Lyon viendrait en vérité de Turquie.
Deux clubs stambouliotes sont également attentifs au dossier Jonathan David explique le média italien, à savoir Fenerbahçe et Galatasaray. On l'a cependant constaté lors des récents marchés des transferts, la relation entre les clubs de Serie A et ceux du championnat de Turquie est étonnamment fluide. Y compris dans des opérations qui financièrement semblaient très complexes. A voir ce que décideront les dirigeants de la Juventus, lesquels veulent toujours essayer de faire revenir Randal Kolo Muani, sans pour l'instant y parvenir.
Articles Recommandés
La Beaujoire Nantes ICONSPORT_361224_0608
FC Nantes

Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !

ICONSPORT_281315_0216
Ligue 1

TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le duo Endrick-Tolisso une saison de plus à l'OL
OL

OL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon

L'entraîneur de l'ASSE veut y croire
ASSE

L'ASSE dopée par PSG-Bayern Munich

Fil Info

02 mai , 13:40
Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !
02 mai , 13:30
TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02 mai , 13:20
OL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon
02 mai , 13:00
L'ASSE dopée par PSG-Bayern Munich
02 mai , 12:40
« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool
02 mai , 12:20
L'OM convoque d'urgence l'agent de Pavard
02 mai , 11:30
Yacine Adli se prosterne devant l'Algérie, ça fait scandale
02 mai , 11:00
PSG : Le départ de Gonçalo Ramos confirmé par le roi du mercato
02 mai , 10:33
OM : Une incroyable absence, et ce n'est pas Abdelli, contre Nantes

Derniers commentaires

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Oui tres fort d insulté un arbitre face to face faire entrée les remplacants a 10 minutes de la fin ? C EST NORMAL OK ....

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Tu as tout dit

Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !

2 équipes de merde pour un bon match de merde !

« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool

Même 300 M on vend pas

OL : L'Italie envoie Jonathan David à Lyon

🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading