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Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum

Mondial 202622 juin , 12:56
parFoot01 avec Reuters
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Rudi Garcia, le sélectionneur français de l'équipe de Belgique, a déploré le manque d'efficacité de son équipe après le match nul 0-0 contre l'Iran, qui oblige les favoris du groupe G à disputer un dernier match contre la Nouvelle-Zélande pour décrocher leur place en seizièmes de finale de la Coupe du monde.
Dimanche, la Belgique a dominé la possession et a multiplié les occasions devant le but iranien, mais s'est heurtée à plusieurs reprises au gardien Alireza Beiranvand, qui a enchaîné les arrêts pour offrir aux Iraniens un point précieux à Los Angeles.
La Belgique n’a récolté que deux points lors de ses deux premiers matches, alors qu’elle faisait figure de favorite pour se qualifier depuis le début du tournoi.
"Nous aurions pu gagner par trois buts d’écart contre l’Iran, mais nous n’avons pas été assez efficaces," a déclaré Rudi Garcia aux journalistes. "Nous avons eu de nombreuses occasions et quand on ne marque pas, on ne gagne pas le match."
"Nous avons dominé; donc, sur le plan tactique et en termes de plan de jeu, nous avons joué comme nous le voulions," a-t-il ajouté. "Mais nous avons manqué de rigueur et d’efficacité."
La tâche de la Belgique s’est encore compliquée lorsque le défenseur Nathan Ngoy a été expulsé en milieu de seconde mi-temps pour avoir fait tomber Mehdi Taremi alors que l’attaquant iranien s’échappait vers le but.

La Belgique ne s'avoue pas (encore) vaincue

L’entraîneur de 62 ans a qualifié cette expulsion d’erreur compréhensible de la part d’un jeune joueur et a salué la réaction du reste de l’équipe, qui a continué à pousser malgré le fait qu’elle ait joué la dernière demi-heure à 10 contre 11.
"Trente minutes avec moins de joueurs devient très difficile en Coupe du monde," a-t-il souligné.
Rudi Garcia a désigné Alireza Beiranvand comme la principale raison pour laquelle la Belgique n’a pas réussi à remporter les trois points, qualifiant le gardien iranien de meilleur joueur de la rencontre.
Tout en reconnaissant que ce début n'avait pas été à la hauteur des attentes, il a insisté sur le fait que la qualification restait à portée de main.
"Ce groupe n’est pas faible," a déclaré le sélectionneur. "Nous devons montrer que nous sommes capables."
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Derniers commentaires

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C'est un ensemble, joueurs et staff technique. Toujours utile que c'est lui le sélectionneur, et que les joueurs présents sont ceux qu'il a choisi. Les choix des titulaires comme ceux des remplaçants. Les occasions nettes ont été iraniennes, avec un but refusé pour un cheveu.

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ce serait le même jour que l'OL et l'OM passerai la dncg ?

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on le garde il vaudra peut être la moitié du prix qu'on a payé en fin de saison. s'il a moins de pépins physique et peu de fierté, il peut encore être utile.

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La Roma n'est pas l'équipe qui obtient le plus de penalties mais bon.

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On pourrait croire que Rudi Garcia est le coupable idéal pour expliquer tout ça... alors que si on regarde bien, on s'aperçoit que des joueurs se trainent sur le terrain et que certains sont vraiment en fin de carrière.

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