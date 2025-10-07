OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

c'est l'éternelle guéguère entre clubs payeurs et Nations ! Chacun veut avoir la meilleure équipe au meilleurs moments. N'empecche que si les clubs freiner totalement leurs joueurs vers la selection, on se ferait bien suer dans les rencontres internationales!! Il me semble aussi que l'exposition des joueurs est bonne pour les clubs et eux même
le psg n'a pas voulu recruter pour avoir un banc plus conséquent et faire souffler ses cadres, c'est aussi un choix que de s'appuyer sur le CDF
quand il y a une CDM ou Coupe d'Europe, tu ne kiffes pas voir gagner l'EDF? t'as pas kiffer le titre en 2018 et la finale contre l'argentine? Comment font les équipes nationales pour proposer la meilleure équipe si les clubs bloquent les joueurs? payeur ou pas, les rencontres internationales sont bénéfiques pour tous (prix de transferts, visibilité )
Il a parfaitement raison mais bon les Qi faibles vont évidement râler comme d'habitude.
+ bête qu un Lyonnais sera toujours 2 Lyonnais 😂 Regarde la vidéo au lieu de continuer à te ridiculiser
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
La 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒 est de retour. 💫 En direct sur @OLPLAY_Officiel et @lachainelequipe à 21h ! #ARSOL #UWCL