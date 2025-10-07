ICONSPORT_268698_0245

OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

OL07 oct. , 16:00
parCorentin Facy
Propriétaire et présidente d’OL Lyonnes, Michele Kang est depuis cet été la présidente de l’OL. L’élargissement de ses responsabilités au club ne change toutefois rien à son implication totale dans l’équipe féminine.
Michele Kang a sauvé l’Olympique Lyonnais cet été. Ce n’est pas une phrase en l’air, tant le club rhodanien était en très gros danger après le premier passage devant la DNCG piloté par John Textor. Le patron de Botafogo a été évincé et c’est la milliardaire américaine qui a pris le relai en devenant officiellement présidente de l’OL. Ce visage et ce nom n’étaient pas inconnus aux supporters lyonnais puisque Michele Kang était déjà propriétaire et présidente des féminines (OL Lyonnes). Dans la section féminine, on peut d’ailleurs craindre qu’avec un tel élargissement de ses responsabilités, OL Lyonnes soit relégué au second plan dans les priorités de Michele Kang. Il n’en sera rien, promet-on au club comme le relaie L’Equipe.
« Kang a toujours assuré qu'elle avait de grandes ambitions pour cette équipe et ce club. Il est hors de question pour elle de ralentir sur le projet OL Lyonnes, officialisé en mai dernier » explique le quotidien national. A ce propos, le nouvel entraîneur des filles de l’Olympique Lyonnais, Jonatan Giráldez, a été interrogé au cours des dernières heures. « J'ai une bonne relation avec elle. Elle est très occupée, c'est normal, elle a beaucoup de responsabilités. Nous ne nous parlons pas tous les jours, mais la collaboration entre Michele et moi et aussi avec l'équipe est magnifique. Quand nous avons besoin de parler avec elle, elle est toujours disponible » se félicite celui qui a été nommé meilleur entraîneur de club au monde par l’IFFHS en 2023. Alors que OL Lyonnes démarre sa campagne de Ligue des Champions ce mardi avec un déplacement périlleux à Arsenal, le soutien de Michele Kang est en tout cas toujours aussi puissant. Et rien ne changera, malgré la nouvelle dimension prise par la milliardaire américain au sein du club rhodanien.
Derniers commentaires

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

c'est l'éternelle guéguère entre clubs payeurs et Nations ! Chacun veut avoir la meilleure équipe au meilleurs moments. N'empecche que si les clubs freiner totalement leurs joueurs vers la selection, on se ferait bien suer dans les rencontres internationales!! Il me semble aussi que l'exposition des joueurs est bonne pour les clubs et eux même

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

le psg n'a pas voulu recruter pour avoir un banc plus conséquent et faire souffler ses cadres, c'est aussi un choix que de s'appuyer sur le CDF

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

quand il y a une CDM ou Coupe d'Europe, tu ne kiffes pas voir gagner l'EDF? t'as pas kiffer le titre en 2018 et la finale contre l'argentine? Comment font les équipes nationales pour proposer la meilleure équipe si les clubs bloquent les joueurs? payeur ou pas, les rencontres internationales sont bénéfiques pour tous (prix de transferts, visibilité )

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

Il a parfaitement raison mais bon les Qi faibles vont évidement râler comme d'habitude.

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

+ bête qu un Lyonnais sera toujours 2 Lyonnais 😂 Regarde la vidéo au lieu de continuer à te ridiculiser

Loading