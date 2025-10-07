OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

Propriétaire et présidente d’OL Lyonnes, Michele Kang est depuis cet été la présidente de l’OL. L’élargissement de ses responsabilités au club ne change toutefois rien à son implication totale dans l’équipe féminine.

Michele Kang a sauvé l’Olympique Lyonnais cet été. Ce n’est pas une phrase en l’air, tant le club rhodanien était en très gros danger après le premier passage devant la DNCG piloté par John Textor. Le patron de Botafogo a été évincé et c’est la milliardaire américaine qui a pris le relai en devenant officiellement présidente de l’OL. Ce visage et ce nom n’étaient pas inconnus aux supporters lyonnais puisque Michele Kang était déjà propriétaire et présidente des féminines (OL Lyonnes). Dans la section féminine, on peut d’ailleurs craindre qu’avec un tel élargissement de ses responsabilités, OL Lyonnes soit relégué au second plan dans les priorités de Michele Kang. Il n’en sera rien, promet-on au club comme le relaie L’Equipe.

« Kang a toujours assuré qu'elle avait de grandes ambitions pour cette équipe et ce club. Il est hors de question pour elle de ralentir sur le projet OL Lyonnes, officialisé en mai dernier » explique le quotidien national. A ce propos, le nouvel entraîneur des filles de l’Olympique Lyonnais, Jonatan Giráldez, a été interrogé au cours des dernières heures. « J'ai une bonne relation avec elle. Elle est très occupée, c'est normal, elle a beaucoup de responsabilités. Nous ne nous parlons pas tous les jours, mais la collaboration entre Michele et moi et aussi avec l'équipe est magnifique. Quand nous avons besoin de parler avec elle, elle est toujours disponible » se félicite celui qui a été nommé meilleur entraîneur de club au monde par l’IFFHS en 2023. Alors que OL Lyonnes démarre sa campagne de Ligue des Champions ce mardi avec un déplacement périlleux à Arsenal, le soutien de Michele Kang est en tout cas toujours aussi puissant. Et rien ne changera, malgré la nouvelle dimension prise par la milliardaire américain au sein du club rhodanien.