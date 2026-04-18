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Alejandro Gomes Rodriguez

OL : Les Lyonnais de la Ligue 2 font un gros bide

OL18 avr. , 10:30
parMehdi Lunay
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Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a pris le pari de prêter ses deux jeunes talents Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez en Ligue 2. Si le premier réussit mieux que le second, les statistiques des deux joueurs ne sont pas folles.
Choisir la ligne d'attaque aura été le casse-tête de Paulo Fonseca pendant toute la saison. Entre l'effectif réduit du début de saison et la cascade de blessures de février, l'Olympique Lyonnais a toujours évolué à flux tendu. Certains supporters se sont demandés pourquoi l'entraîneur portugais ne faisait pas plus confiance aux jeunes talents du cru Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. L'Anglais avait été buteur contre le PAOK en Ligue Europa sur l'une de ses rares sorties avec les Gones.

Petit rythme pour Molebe, Gomes muet

La frustration des supporters a été renforcée par le départ des deux jeunes hommes au mercato hivernal. Ils ont été prêtés en Ligue 2. Molebe a filé à Montpellier tandis que Gomes Rodriguez a pris la direction d'Annecy. Un choix justifié par la volonté de les voir se développer dans un championnat moins compétitif. Le résultat est assez décevant sur le plan statistique même si Enzo Molebe tire son épingle du jeu. Avec le MHSC, il a inscrit 2 buts pour une passe décisive.
Sa deuxième réalisation a eu lieu vendredi soir contre Grenoble pour sa troisième titularisation de suite. Une montée en puissance qui tranche avec les difficultés de son compère lyonnais. Alejandro Gomes Rodriguez est de moins en moins utilisé par le FC Annecy. Vendredi, il n'a disputé que 22 minutes dans le festival offensif de son club à Nancy (5-1). La plupart de ses titularisations ont eu lieu sur le début de son prêt. Surtout, l'Anglais n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec la formation de Haute-Savoie depuis son arrivée. Ce n'est pas la meilleure façon de retrouver la confiance.
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