L1 : L'OL bute sur Angers et se fait éjecter du top 4

28e journée de Ligue 1

Stade Raymond Kopa

Angers et l'OL font match nul : 0 à 0

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL se déplaçait sur la pelouse du SCO pour tenter de relancer une dynamique positive. Mais les Gones ont décidément bien du mal à relever la tête et n'ont pu ramener qu'un match nul (0-0) du Pays de la Loire.

L' OL jouait gros à Angers ce dimanche. Les hommes de Paulo Fonseca sont plus que jamais à la lutte pour le top 4 et se devaient de repartir de Raymond Kopa avec un résultat positif. Mais une fois de plus, la tâche aura été compliquée pour les Gones. Pourtant, l’OL affichait un visage offensif à Angers, avec Corentin Tolisso, Endrick, Pavel Šulc et Alfonso Moreira titularisés. Mais ces quatre joueurs se sont surtout montrés maladroits. Endrick, de son côté, a été quasiment inexistant face à un SCO bien en place mais peu dangereux.

Au retour des vestiaires, l'Olympique Lyonnais est revenu avec un état d'esprit conquérant. Fonseca a même fait sortir lors du second acte Tolisso, Šulc et Endrick pour tenter de changer la donne. Mais c'est surtout la maladresse qui a prédominé du côté rhodanien. En fin de rencontre, l'OL a pourtant poussé pour tenter d’ouvrir le score. Les remplaçants lyonnais ont globalement fait du bien, à l'image de Khalis Merah et de Roman Iaremchuk, très volontaires. Mais en vain pour un OL qui fait du surplace...

Au classement, l'OL, désormais 5e, fait une mauvaise opération et perd sa place dans le top 4 de la Ligue 1. Angers est de son côté 12e et peut se satisfaire de ce très bon point pris contre les Gones.