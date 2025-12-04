ICONSPORT_275056_0038

OL : Le Real ne voulait que Lyon pour Endrick

OL04 déc. , 8:00
parMehdi Lunay
Dans quelques semaines, Endrick devrait débarquer à l'Olympique Lyonnais. Un prêt en forme de coup de chance pour les Gones mais aussi pour le jeune brésilien. Le Real est convaincu que Lyon représente une étape indispensable pour son développement.
Le prochain mercato d'hiver verra sans doute la concrétisation du deal parfait, celui qui rend heureux toutes les parties du dossier. Il s'agit bien évidemment de l'arrivée d'Endrick à l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt. Le jeune attaquant brésilien est trop peu utilisé au Real Madrid. Une situation qui l'a empêché de s'acclimater au football européen. Heureusement, l'OL a besoin d'un attaquant comme lui pour progresser au classement. Même s'il a inscrit un doublé contre Nantes dimanche, Martin Satriano apparaît trop léger pour arracher une place européenne en fin de saison.

Endrick à l'OL, le Real coopératif à 100%

Quelques détails contractuels ont ralenti l'avancée du dossier. Des divergences entre le Real Madrid et l'OL qui ont un peu inquiété les supporters lyonnais. Ces derniers se sont demandés si le Real Madrid voulait vraiment céder un joyau auquel il tient tant. Le site Fichajes les rassure. Les Merengue sont totalement convaincus par l'idée d'un prêt d'Endrick à Lyon. Ce transfert est une étape obligatoire pour le développement du joueur de 19 ans. Surtout, aucun club européen n'est plus adapté pour lui à l'heure actuelle que la formation rhodanienne.
« Pour le club, ce prêt représente un investissement pour l'avenir, et non un sacrifice. L'objectif est qu'Endrick revienne avec de l'expérience, de la confiance et une meilleure adaptation au football européen. Lyon offre un environnement idéal : une équipe en quête de buts, un championnat dynamique et un niveau de compétition propice à son développement », écrit le média espagnol. Les clés sont désormais entre les mains du joueur brésilien qui devra trouver ses marques en Ligue 1 et confirmer tout son potentiel.
Derniers commentaires

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

L'OL ne fait pas beaucoup d'effort pour une équipe amateur.Rennes va recevoir les sables et leur laisse la totalité de la recette et prend en charge le coût

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Dembelé doit être ménagé pour qu'il puisse bien récuperer et revenir en bonne forme

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG ne lui a jamais rien demandé à cet âne.Il est totalement incompetent pour un poste quel qu'il soit dans le club,même stadier il n'a pas le niveau

Transfert à 40 ME, Bouaddi arrive au PSG

Si pour une fois c'était vrai,ce serait une bonne nouvelle,un joueur qui peut s"adapter aux schémas de L.E

OM : Denis Bouanga, la folle surprise du mercato ?

il y a le secteur du milieu à améliorer en priorité ! surtout si tu veux pouvoir assumer les premiers rôles en L1. Traoré il va revenir un jour ? gouiri reviendra en 2026 Y'a Vaz et Mmadi. Par contre au milieu , va falloir que l'OM revoie ses plans. O'riley est vraiment trop inconstant, kondogbia on se demande si il peut encore jouer plus de 5 matchs dans la saison

Loading