OL : Le Real ne voulait que Lyon pour Endrick

Dans quelques semaines, Endrick devrait débarquer à l'Olympique Lyonnais. Un prêt en forme de coup de chance pour les Gones mais aussi pour le jeune brésilien. Le Real est convaincu que Lyon représente une étape indispensable pour son développement.

Le prochain mercato d'hiver verra sans doute la concrétisation du deal parfait, celui qui rend heureux toutes les parties du dossier. Il s'agit bien évidemment de l'arrivée d'Endrick à l' Olympique Lyonnais sous forme de prêt. Le jeune attaquant brésilien est trop peu utilisé au Real Madrid. Une situation qui l'a empêché de s'acclimater au football européen. Heureusement, l'OL a besoin d'un attaquant comme lui pour progresser au classement. Même s'il a inscrit un doublé contre Nantes dimanche, Martin Satriano apparaît trop léger pour arracher une place européenne en fin de saison.

Endrick à l'OL, le Real coopératif à 100%

Quelques détails contractuels ont ralenti l'avancée du dossier. Des divergences entre le Real Madrid et l'OL qui ont un peu inquiété les supporters lyonnais. Ces derniers se sont demandés si le Real Madrid voulait vraiment céder un joyau auquel il tient tant. Le site Fichajes les rassure. Les Merengue sont totalement convaincus par l'idée d'un prêt d'Endrick à Lyon. Ce transfert est une étape obligatoire pour le développement du joueur de 19 ans. Surtout, aucun club européen n'est plus adapté pour lui à l'heure actuelle que la formation rhodanienne.

« Pour le club, ce prêt représente un investissement pour l'avenir, et non un sacrifice. L'objectif est qu'Endrick revienne avec de l'expérience, de la confiance et une meilleure adaptation au football européen. Lyon offre un environnement idéal : une équipe en quête de buts, un championnat dynamique et un niveau de compétition propice à son développement », écrit le média espagnol. Les clés sont désormais entre les mains du joueur brésilien qui devra trouver ses marques en Ligue 1 et confirmer tout son potentiel.