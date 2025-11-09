ICONSPORT_276732_0140

OL : Le PSG jouait à 12, Lacazette pète un plomb

OL09 nov. , 23:04
parGuillaume Conte
20
Le PSG a pris le meilleur sur l'OL dans une rencontre à rebondissements, et dont les dernières minutes ont laissé de gros regrets aux Lyonnais. Alexandre Lacazette lance la première charge contre l'arbitre. 
Soirée chargée en polémiques autour du match entre Lyon et Paris ce dimanche soir. Le PSG s’est imposé 3-2 dans un match assez fou, avec un but inscrit à la dernière seconde par Joao Neves sur corner. Mais avant cela, il y a eu énormément de décisions litigieuses. Et toutes ont été jugées en défaveur de l’OL, ce qui fait beaucoup pour les suiveurs lyonnais. Entre le deux pénaltys réclamés, le but accordé au PSG malgré une possible faute sur Tessman, et le carton rouge donné à Tagliafico, c’en était trop pour Alexandre Lacazette. 
L’ancien capitaine de l’OL était sans nul doute devant la télé pour cette rencontre et, ne disputant désormais plus le championnat de France, il a glissé un véritable tacle à l’encontre des arbitres de la rencontre. Pour l’attaquant formé à l’OL, Benoit Bastien avait tout simplement choisi son camp. « Bravo l’OL. Pas facile à 11 vs 12 », a lancé Alexandre Lacazette, dans un message publié sur X et qui a fait immédiatement un gros buzz sur le réseau social d’Elon Musk. 
20
