OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

OL11 janv. , 22:56
parGuillaume Conte
35
Pour sa première présence dans le groupe lyonnais, ce dimanche en Coupe de France, Endrick a pu voir toute l’attente et la confiance que Lyon lui accorde. Un but et une qualification à la clé.
Le Brésilien a été aligné comme titulaire par Paulo Fonseca, qui a estimé qu’il était capable de tenir au moins une heure. L'OL n'a pas à s'en plaindre. Avec une belle occasion d’entrée de jeu, puis un but tout en efficacité au second poteau, et quelques ballons conservés, le joueur prêté par le Real Madrid a fait le travail. Certes, il a un peu abusé des solutions individuelles ou des tentatives de frappe un peu désespérées, mais la justesse devrait revenir avec le rythme.
En tout cas, avec le but vainqueur inscrit sur cette rencontre, Endrick a marqué les esprits par sa présence et sa faculté à se créer des occasions. De quoi convaincre tous les observateurs de l’OL, impatients de voir la suite désormais. « Endrick, c’est de la bombe, ça se voit direct », « premier ballon il envoie un missile sur le poteau », « c’est de ça dont on avait besoin pour la deuxième partie de saison », « Merci le Real Madrid de nous avoir donné votre meilleur attaquant », ont même ironisé les supporters lyonnais, ravis de voir un tel avant-centre rejoindre l’OL, certes provisoirement, mais pour un montant très modeste.

Le Real Madrid manque d'attaquants...

L’adaptation express a fonctionné, mais il va falloir confirmer sur la durée pour un joueur pas habitué à jouer autant ces derniers mois. En attendant, Lyon en profite pour passer en 1/8e de finale de Coupe de France, et espère bien entamer une série victorieuse avec son nouveau numéro 9.
Du côté du Real Madrid, l’enchainement fait mal avec une nouvelle défaite en SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone, et un joueur prêté qui fait le plein de confiance avec son nouveau club pendant que Kylian Mbappé n’a pu jouer que quelques minutes en raison de soucis physiques.

Coupe de France

11 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
Ngoy28'
1
2
Match terminé
Olympique Lyonnais
Bastardo Moreira1'Moreira de Sousa42'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Descamps
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
O. Sahraoui
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
A. Bouaddi
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
82
ENTRE
O. Mangala
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Morton
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
35
