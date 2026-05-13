OL : Le légendaire Fleury Di Nallo est mort

Agé de 83 ans, Fleury Di Nallo est décédé, a annoncé ce mercredi l'OL. Légende de Lyon, l'attaquant a marqué pour toujours l'histoire du club lyonnais.

Auteur de 222 buts inscrits sous le maillot de l'Olympique Lyonnais lors de ses 489 matchs joués entre 1960 et 1974 avec l'OL, Fleury Di Nallo s'est éteint à l'âge de 83 ans. « C’est avec une immense tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris le décès de Fleury Di Nallo, légende du club et éternel “Petit Prince de Gerland” Notre héros s’est endormi. Adieu Fleury », a officialisé l'OL dans un communiqué.