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OL : Le légendaire Fleury Di Nallo est mort

OL13 mai , 10:33
parClaude Dautel
7
Agé de 83 ans, Fleury Di Nallo est décédé, a annoncé ce mercredi l'OL. Légende de Lyon, l'attaquant a marqué pour toujours l'histoire du club lyonnais.
Auteur de 222 buts inscrits sous le maillot de l'Olympique Lyonnais lors de ses 489 matchs joués entre 1960 et 1974 avec l'OL, Fleury Di Nallo s'est éteint à l'âge de 83 ans. « C’est avec une immense tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris le décès de Fleury Di Nallo, légende du club et éternel “Petit Prince de Gerland” Notre héros s’est endormi. Adieu Fleury », a officialisé l'OL dans un communiqué.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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