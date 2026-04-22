OL : Le héros oublié a aussi droit aux félicitations

Vainqueur au Parc des Princes (1-2) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas seulement appuyé sur ses deux attaquants. Dans l’ombre d’Endrick et d’Afonso Moreira, le gardien Dominik Greif a aussi joué un rôle majeur dans l'exploit face au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a dû attendre le bout du temps additionnel, et l’aide du poteau sur la frappe de Khvicha Kvaratskhelia, pour enfin trouver la faille contre l’Olympique Lyonnais . C’est dire la solidité des Gones au Parc des Princes dimanche dernier. Leur entraîneur Paulo Fonseca a mis en place une animation défensive efficace ainsi qu’un duo offensif tranchant. Chacun buteur et passeur décisif, Endrick et Afonso Moreira ont récolté la plupart des louanges après l’exploit dans la capitale.

On en oublierait presque la performance de Dominik Greif, quasi impérial face aux Parisiens, et félicité par Nicolas Puydebois pour sa prestation. « Ce n'est pas son premier match plein, a rappelé l’ancien portier rhodanien dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. Mais effectivement, pour faire une grande performance face au Paris Saint-Germain, tu es obligé d'avoir un grand gardien. Déjà, il fait un très bel arrêt en se détendant de tout son long avec une main très ferme sur le côté droit, ensuite il arrête un penalty. »

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« Et surtout, ce n'est pas une de ses qualités fortes, c'est le jeu aérien. Dans le jeu aérien, il a plutôt été présent, omniprésent, et sur l'une de ses sorties aériennes dégagées des poings, ce n'est pas une passe mais le ballon arrive sur Endrick qui met la passe en profondeur à Moreira et qui engendre le deuxième but. Donc je trouve que c'est un match complet de sa part, aussi bien aux pieds que dans ses arrêts décisifs et ses sorties aériennes. C'est un match qu'on aime voir », a encensé le consultant.