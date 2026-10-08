OL : Grave blessure pour Ouédraogo

OL : Grave blessure pour Ouédraogo

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parGael Anger
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Terrible nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va perdre Mohamed Ouédraogo jusqu’à la fin de la saison.
L’arrière gauche arrivé cet été vient de se rompre un ligament croisé à l’entrainement cette semaine et le diagnostic a été confirmé peu après. Le défenseur arrivé du championnat autrichien était tout juste revenu de la trêve internationale, où il n’avait pas joué avec le Burkina Faso, restant sur le banc pendant tous les matchs de sa sélection.
Le retour a dont été brutal pour le joueur de l’OL, qui n’avait pas non plus beaucoup de temps de jeu avec Paulo Fonseca. Utilisé lors des premiers matchs, Ouédraogo n’avait pas forcément convaincu mais représente un pari pour l’avenir à Lyon. Sa saison 2026-2027 vient de prendre un terrible coup d’arrêt, et empêche probablement l’OL d’envisager également une vente de Nicolas Tagliafico cet hiver sous peine d’être en difficulté au poste d’arrière gauche.

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FACE A TOI PERSONNE n'a jamais tort quand on parle football! PERSONNE! N'importe qui a TOUJOURS raison face a toi, c'est simple!!

Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

ah non a part dire que t'es debile et je l'assume je n'insulte pas..... Mais là tu peux rien expliquer rien, car tu delires tout seul dans ta rage anti parigots... ce n'est que ca;;; Et en plus tu te contredis

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Elle sera contente que le style soit toujours là quand le club sera parti et que le stade sera abandonné comme tant d'autres dans le monde...

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J'ai argumenté maintes fois avec toi... mais tu ne veux jamais comprendre et tu cèdes aux insultes lorsque que tu vois que tu as tort.

Ce club que l'OL ne va pas louper au mercato

Avant que l'on vende Morton il y en a d'autres qui vont partir En particulier ceux à qui il reste 18 mois de contrat et qui ne seront pas prolongés pour une raison ou une autre Ernest Nuamah Alejandro Gomes Rodriguez Orel Mangala Moussa Niakhaté Clinton Mata Lassine Diarra Justin Bengui

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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