OL : Grave blessure pour Ouédraogo

Terrible nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui va perdre Mohamed Ouédraogo jusqu’à la fin de la saison.

L’arrière gauche arrivé cet été vient de se rompre un ligament croisé à l’entrainement cette semaine et le diagnostic a été confirmé peu après. Le défenseur arrivé du championnat autrichien était tout juste revenu de la trêve internationale, où il n’avait pas joué avec le Burkina Faso, restant sur le banc pendant tous les matchs de sa sélection.

Le retour a dont été brutal pour le joueur de l’OL, qui n’avait pas non plus beaucoup de temps de jeu avec Paulo Fonseca. Utilisé lors des premiers matchs, Ouédraogo n’avait pas forcément convaincu mais représente un pari pour l’avenir à Lyon. Sa saison 2026-2027 vient de prendre un terrible coup d’arrêt, et empêche probablement l’OL d’envisager également une vente de Nicolas Tagliafico cet hiver sous peine d’être en difficulté au poste d’arrière gauche.