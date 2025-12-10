Nantes : « Je ne suis pas content », Luis Castro pique une colère

Décrit comme isolé au FC Nantes, où il est clairement sur la sellette après une série de mauvais résultats, Luis Castro a fait part de sa colère aux journalistes avant le déplacement à Angers vendredi soir.

16e de Ligue 1 le FC Nantes vient d’enchaîner 6 matchs sans victoire (dont 4 défaites) en championnat . Une série qui pourrait sonner la fin de l’aventure de Luis Castro sur le banc des Canaris. L’ancien entraîneur de Dunkerque se sait sous pression depuis la réception de Lens et la défaite (1-2) le week-end dernier. Le match à Angers, ce vendredi lors de la 17e journée, est celui de la dernière chance pour le technicien portugais de 45 ans. Sur la sellette, Luis Castro a par ailleurs été décrit comme un homme isolé et qui n’avait plus aucun contact avec sa direction dans la presse ces derniers jours.

Des affirmations fausses selon le principal intéressé, qui s’en est ému en conférence de presse à 48 heures du match contre le SCO à Raymond Kopa. « Je prépare le match à Angers du mieux possible. Après, je suis humain comme tout le monde, c'est normal que quand je lis tout ce qui s'écrit, je ne suis pas content. Quand vous parlez de choses qui touchent mes principes comme homme et l'éducation de mon père, ça, je ne suis pas content. Vous touchez l'homme, c'est un manque de respect » a d’abord lancé Luis Castro, remonté, avant de poursuivre.

« Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n'est pas vrai, c'est aussi dans mes principes. Vous touchez l'homme et l'éducation que mon père m'a donnée et ça vraiment, ça me fait mal » s’est agacé l’entraîneur portugais de Nantes, puis de conclure. « On regarde vers Angers, une équipe mieux classée que nous et qui a moins de pression. Les joueurs ont envie de changer les choses. Les supporters du club méritent mieux » a conscience Luis Castro, qui sait que le déplacement à Angers pourrait être son dernier avec le survêtement du FC Nantes. En cas de défaite, un limogeage semble inévitable alors que Waldemar Kita a sondé il y a quelques jours Will Still, une piste qui ne devrait toutefois pas aboutir.