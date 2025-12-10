ICONSPORT_276055_0087 (1)

Nantes : « Je ne suis pas content », Luis Castro pique une colère

FC Nantes10 déc. , 18:30
parCorentin Facy
0
Décrit comme isolé au FC Nantes, où il est clairement sur la sellette après une série de mauvais résultats, Luis Castro a fait part de sa colère aux journalistes avant le déplacement à Angers vendredi soir.
16e de Ligue 1, le FC Nantes vient d’enchaîner 6 matchs sans victoire (dont 4 défaites) en championnat. Une série qui pourrait sonner la fin de l’aventure de Luis Castro sur le banc des Canaris. L’ancien entraîneur de Dunkerque se sait sous pression depuis la réception de Lens et la défaite (1-2) le week-end dernier. Le match à Angers, ce vendredi lors de la 17e journée, est celui de la dernière chance pour le technicien portugais de 45 ans. Sur la sellette, Luis Castro a par ailleurs été décrit comme un homme isolé et qui n’avait plus aucun contact avec sa direction dans la presse ces derniers jours.

Des affirmations fausses selon le principal intéressé, qui s’en est ému en conférence de presse à 48 heures du match contre le SCO à Raymond Kopa. « Je prépare le match à Angers du mieux possible. Après, je suis humain comme tout le monde, c'est normal que quand je lis tout ce qui s'écrit, je ne suis pas content. Quand vous parlez de choses qui touchent mes principes comme homme et l'éducation de mon père, ça, je ne suis pas content. Vous touchez l'homme, c'est un manque de respect » a d’abord lancé Luis Castro, remonté, avant de poursuivre.
« Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n'est pas vrai, c'est aussi dans mes principes. Vous touchez l'homme et l'éducation que mon père m'a donnée et ça vraiment, ça me fait mal » s’est agacé l’entraîneur portugais de Nantes, puis de conclure. « On regarde vers Angers, une équipe mieux classée que nous et qui a moins de pression. Les joueurs ont envie de changer les choses. Les supporters du club méritent mieux » a conscience Luis Castro, qui sait que le déplacement à Angers pourrait être son dernier avec le survêtement du FC Nantes. En cas de défaite, un limogeage semble inévitable alors que Waldemar Kita a sondé il y a quelques jours Will Still, une piste qui ne devrait toutefois pas aboutir.
0
Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

LOLLICHON hein? Je lui rappelle que DONNARUMA a eu 2 fois le prix YACHINE du meilleur gardien européen et que c’est surtout grâce à lui que le PSG a,gagné le championship .Est ce que vous le savez ,je ne mets pas en doute vos compétences ,ce n’est qu’une mise au point,un rappel en quelque sorte.

OL : Textor condamné dans le dossier Almada !

vous avez tous les 2 raisons il etait majoritaire en action mais pas en voix et il etait tjs a 2 contre 1

OL : Le grand ami de Textor vient chercher Morton

Alors écoute moi bien : Mangala 35, Niakhate 30, Turner 8 (grosso modo). Le Brésilien Igor Jesus acheté 10 (vendu 30 à l'OL par Botafogo à la base...) et le reste.... OK pour te vendre Morton, pour 120M. Sinon OK pour 20M, mais tu vas te pendre et Textor avec.

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Ah oui oui effectivement... On voit que les Barisic ou Molebe made in OL écrasent la concurrence !!

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Cretin 🥸🏁🏴🏴🏳️🚩

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading