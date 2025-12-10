ICONSPORT_274482_0291

Le PSG offre 20 millions au Barça pour la doublure de Nuno Mendes

PSG10 déc. , 17:00
parCorentin Facy
0
Malgré de réels besoins, le PSG n’a pas jugé utile de recruter des doublures à Nuno Mendes et à Achraf Hakimi lors du précédent mercato. Une erreur que le club parisien souhaite réparer à l’avenir.
Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas jugé utile de recruter en masse lors du mercato estival. Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier sont les seuls joueurs à avoir rejoint le club de la capitale. Un mercato insuffisant aux yeux de nombreux observateurs et supporters, qui auraient notamment apprécié de voir arriver deux doublures aux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi.
Le Marocain est absent depuis plusieurs semaines et c’est Warren Zaïre-Emery qui joue les pompiers de service. A gauche, Lucas Hernandez est la doublure attitrée de Nuno Mendes mais ce mercredi à Bilbao, ni le Portugais (blessé) ni l’ancien du Bayern (suspendu) ne sont disponibles. L’absence d’un vrai remplaçant à ce poste va se ressentir, raison pour laquelle le PSG souhaite combler ce manque lors des semaines à venir.
Selon les informations du site El Nacional, Luis Enrique et Luis Campos regardent du côté de l’Espagne pour dénicher le joueur idéal afin de remplir ce rôle de doublure à gauche. Un profil a retenu leur attention au FC Barcelone. Il s’agit de celui de Gérard Martin, qui ne fait pas office de titulaire en Catalogne aux yeux d’Hansi Flick. Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2028, l’international espoirs espagnol pourrait être tenté par l’opportunité de rejoindre Luis Enrique au PSG.

Le PSG très chaud sur Gerard Martin

Le champion d’Europe en titre est très chaud à l’idée de faire de l’Espagnol son futur latéral gauche remplaçant à tel point que Paris préparerait une offre de 20 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus. Reste à savoir si la direction du club Bleu et Rouge tentera de faire le forcing pour recruter Gerard Martin dès cet hiver, ou si l’idée est davantage de boucler ce transfert l’été prochain. Quoi qu’il en soit, le dossier est sur la table des dirigeants du PSG et il reste maintenant à voir si Barcelone ouvrira la porte à ce possible transfert. Ce qui n’est pas impossible quand on connaît les difficultés économiques de l’actuel leader de la Liga.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0527
OM

OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose

ICONSPORT_273553_0143
OL

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

ICONSPORT_279475_0483
Monaco

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Fil Info

10 déc. , 17:30
OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose
10 déc. , 16:30
Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur
10 déc. , 16:00
Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli
10 déc. , 15:30
50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM
10 déc. , 15:04
Bilbao accroche le PSG en Youth League
10 déc. , 15:00
Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea
10 déc. , 14:30
Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver
10 déc. , 14:25
Supporters blessés à Dunkerque, l'ASSE ripsote

Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Tirage ultra favorable ? MDR Tu vas bientôt nous dire que c'est Tapie de sa tombe qui a payé l'UEFA pour qu'on est un soi-disant tirage ultra favorable ? 🤭 T'es vraiment un tromblon mon pote, vous avez toujours une excuses et/ou une circonstances atténuante quand ca va pas dans votre sens, lalz. Toi et tes sbires ont encore une fois ouvert leur gueule pour rien.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme de quoi ? C'est moi qui doit me calmer alors que ca a fanfaronner en début de saison en disant que l'OM allait être ridicule alors que ce n'est pas du tout le cas ? Faut juste que ceux qui ont ouvert leur gorge assume leur connerie.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Lol, ca va faire 7 ans que ton club n'a pas été en C1 et tu oses venir baver ? On était pas censé faire rire en C1 en terminant avec 0 points et dernier du classement ?

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Comme face à Madrid et l'Atalanta ?

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Avec moins de moyens et plus de doutes ils font quasi aussi bien que son OM......il bave quoi le DiMeco encore ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading