Le PSG offre 20 millions au Barça pour la doublure de Nuno Mendes

Malgré de réels besoins, le PSG n’a pas jugé utile de recruter des doublures à Nuno Mendes et à Achraf Hakimi lors du précédent mercato. Une erreur que le club parisien souhaite réparer à l’avenir.

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas jugé utile de recruter en masse lors du mercato estival. Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier sont les seuls joueurs à avoir rejoint le club de la capitale. Un mercato insuffisant aux yeux de nombreux observateurs et supporters, qui auraient notamment apprécié de voir arriver deux doublures aux latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Le Marocain est absent depuis plusieurs semaines et c’est Warren Zaïre-Emery qui joue les pompiers de service. A gauche, Lucas Hernandez est la doublure attitrée de Nuno Mendes mais ce mercredi à Bilbao, ni le Portugais (blessé) ni l’ancien du Bayern (suspendu) ne sont disponibles. L’absence d’un vrai remplaçant à ce poste va se ressentir , raison pour laquelle le PSG souhaite combler ce manque lors des semaines à venir.

Selon les informations du site El Nacional, Luis Enrique et Luis Campos regardent du côté de l’Espagne pour dénicher le joueur idéal afin de remplir ce rôle de doublure à gauche. Un profil a retenu leur attention au FC Barcelone. Il s’agit de celui de Gérard Martin, qui ne fait pas office de titulaire en Catalogne aux yeux d’Hansi Flick. Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2028, l’international espoirs espagnol pourrait être tenté par l’opportunité de rejoindre Luis Enrique au PSG.

Le PSG très chaud sur Gerard Martin