OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

L'OL pouvait compter dans ses rangs il y a quelques saisons Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Les deux Brésiliens évoluent aujourd'hui en Premier League.

Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont encore une énorme cote à l' OL et ça peut se comprendre. Les Brésiliens ont rendu de grands services aux Gones et auront été des footballeurs très agréables à voir jouer. Mais voilà, compte tenu de leur niveau, ils n'ont pas tardé à filer en Premier League. Guimaraes a rejoint les rangs de Newcastle quand Paqueta est lui parti du côté de West Ham. Le dernier cité a récemment eu quelques problèmes avec la justice, puisqu'il était visé par une enquête concernant des paris sportifs suspects. La Fédération anglaise l’accusait en effet d’avoir écopé de plusieurs cartons jaunes louches entre 2022 et 2023 avec son club de West Ham. Depuis, il a été blanchi. Mais le mal est fait.

Guimaraes présent pour son ami Paqueta

Lors d'une interview accordée à ESPN, Bruno Guimaraes est revenu sur l'épisode qu'a vécu son ami Paqueta. Et c'est assez poignant : « À sa place, je ne pense pas que j'aurais pu surmonter ce qu'il a vécu : cette angoisse de ne pas savoir ce qui va arriver, sa carrière entre les mains d'autrui… C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Dès le début, lorsque la nouvelle est tombée, nous nous sommes rencontrés et avons discuté. Je ne sais pas encore si je peux vous donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais nous sommes restés en contact dès le début » a d'abord lancé le milieu de terrain de Newcastle avant de poursuivre.

« Lui, ma femme et sa femme ont beaucoup parlé. Nous avons toujours essayé de lui insuffler force et énergie positive, en croyant toujours en Lucas, en sa version des faits et en le frère qu'il est pour moi. Nous nous sommes même vus pour dîner, pour nous éloigner un peu du monde du football, car comme vous l'avez dit, cela a duré deux ans, mais pour lui, cela a semblé une éternité. Le risque était même une suspension à vie. (...) Il y a eu de nombreux moments de larmes, d'angoisse, mais aussi de grande joie lors des audiences et de sa victoire. Cela a renforcé notre amitié. J'ai l'impression de revoir le Paquetá de Flamengo et de Lyon que j'ai connu. Un garçon heureux, joyeux et satisfait, toujours souriant et plaisantant ».

L. Tolentino Coelho de Lima Brésil • Âge 28 • Milieu Premier League Matchs 3 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lucas Paqueta va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur le football. Et il a très bien commencé la saison avec West Ham malgré des rumeurs récentes de départ.