OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

OL10 sept. , 16:20
parHadrien Rivayrand
L'OL pouvait compter dans ses rangs il y a quelques saisons Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Les deux Brésiliens évoluent aujourd'hui en Premier League. 
Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont encore une énorme cote à l'OL et ça peut se comprendre. Les Brésiliens ont rendu de grands services aux Gones et auront été des footballeurs très agréables à voir jouer. Mais voilà, compte tenu de leur niveau, ils n'ont pas tardé à filer en Premier League. Guimaraes a rejoint les rangs de Newcastle quand Paqueta est lui parti du côté de West Ham. Le dernier cité a récemment eu quelques problèmes avec la justice, puisqu'il était visé par une enquête concernant des paris sportifs suspects. La Fédération anglaise l’accusait en effet d’avoir écopé de plusieurs cartons jaunes louches entre 2022 et 2023 avec son club de West Ham. Depuis, il a été blanchi. Mais le mal est fait. 

Guimaraes présent pour son ami Paqueta 

Lors d'une interview accordée à ESPN, Bruno Guimaraes est revenu sur l'épisode qu'a vécu son ami Paqueta. Et c'est assez poignant : « À sa place, je ne pense pas que j'aurais pu surmonter ce qu'il a vécu : cette angoisse de ne pas savoir ce qui va arriver, sa carrière entre les mains d'autrui… C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Dès le début, lorsque la nouvelle est tombée, nous nous sommes rencontrés et avons discuté. Je ne sais pas encore si je peux vous donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais nous sommes restés en contact dès le début » a d'abord lancé le milieu de terrain de Newcastle avant de poursuivre. 
« Lui, ma femme et sa femme ont beaucoup parlé. Nous avons toujours essayé de lui insuffler force et énergie positive, en croyant toujours en Lucas, en sa version des faits et en le frère qu'il est pour moi. Nous nous sommes même vus pour dîner, pour nous éloigner un peu du monde du football, car comme vous l'avez dit, cela a duré deux ans, mais pour lui, cela a semblé une éternité. Le risque était même une suspension à vie. (...) Il y a eu de nombreux moments de larmes, d'angoisse, mais aussi de grande joie lors des audiences et de sa victoire. Cela a renforcé notre amitié. J'ai l'impression de revoir le Paquetá de Flamengo et de Lyon que j'ai connu. Un garçon heureux, joyeux et satisfait, toujours souriant et plaisantant »
L. Tolentino Coelho de Lima

L. Tolentino Coelho de Lima

BrazilBrésil Âge 28 Milieu

Premier League

Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Lucas Paqueta va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur le football. Et il a très bien commencé la saison avec West Ham malgré des rumeurs récentes de départ.
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

