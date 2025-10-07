OL : Le bras droit de Fonseca envoie un uppercut

L'OL est tombé à domicile le week-end dernier en Ligue 1 face à Toulouse. Une défaite qui ne passe pas pour Paulo Fonseca, très déçu du comportement de certains Gones.

L' OL réalise un très bon début de saison malgré les galères. Cependant, Paulo Fonseca est un entraineur exigeant qui sait que les détails sont des plus importants si les Gones veulent jouer le haut de tableau en Ligue 1. Contre Toulouse le week-end passé, l'OL est tombé de haut. La fin de match n'aura pas du tout été du goût de Paulo Fonseca et de son staff, qui n'ont d'ailleurs pas apprécié certains comportements. Et ce n'est pas l'entraineur adjoint de l'Olympique Lyonnais, Jorge Maciel, qui dira le contraire...

Fonseca n'a pas du tout aimé

Dans des propos rapportés par Le Progrès ces dernières heures, le Portugais a notamment avoué que l'investissement n'était pas assez important, quand ce n'était pas autre chose qui manquait : « Un peu de suffisance, oui, et de l’insuffisance chez certains ». Parmi les joueurs visés d'après le média : Malick Fofana. Malgré son but face à Toulouse, il n'aura pas été à la hauteur ni collectivement ni individuellement. D'ailleurs, Paulo Fonseca serait particulièrement attentif avec le jeune Belge. Le Lusitanien aura quelques jours devant lui pour rectifier les choses qui lui ont déplu. Au retour de la trêve internationale, l'OL sera en déplacement sur la pelouse de Nice en Ligue 1. Il sera intéressant de voir quel onze alignera un Paulo Fonseca très exigeant avec ses joueurs.

Cette saison, l'OL avance quelque peu dans l'incertitude. Car si le début de saison est bon, l'effectif n'est pas des plus étoffés. Outre la Ligue 1, les Gones doivent aussi gérer la Ligue Europa et devront en faire de même avec la Coupe de France. Le collectif rhodanien devra se montrer exemplaire pour espérer quelque chose en fin de saison. A noter que l'Olympique Lyonnais récupérera sur son banc de touche Paulo Fonseca le 30 novembre prochain.