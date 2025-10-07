ICONSPORT_270673_0385
Olympique Lyonnais

OL : Le bras droit de Fonseca envoie un uppercut

OL07 oct. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
L'OL est tombé à domicile le week-end dernier en Ligue 1 face à Toulouse. Une défaite qui ne passe pas pour Paulo Fonseca, très déçu du comportement de certains Gones. 
L'OL réalise un très bon début de saison malgré les galères. Cependant, Paulo Fonseca est un entraineur exigeant qui sait que les détails sont des plus importants si les Gones veulent jouer le haut de tableau en Ligue 1. Contre Toulouse le week-end passé, l'OL est tombé de haut. La fin de match n'aura pas du tout été du goût de Paulo Fonseca et de son staff, qui n'ont d'ailleurs pas apprécié certains comportements. Et ce n'est pas l'entraineur adjoint de l'Olympique Lyonnais, Jorge Maciel, qui dira le contraire... 

Fonseca n'a pas du tout aimé 

Dans des propos rapportés par Le Progrès ces dernières heures, le Portugais a notamment avoué que l'investissement n'était pas assez important, quand ce n'était pas autre chose qui manquait : « Un peu de suffisance, oui, et de l’insuffisance chez certains ». Parmi les joueurs visés d'après le média : Malick Fofana. Malgré son but face à Toulouse, il n'aura pas été à la hauteur ni collectivement ni individuellement. D'ailleurs, Paulo Fonseca serait particulièrement attentif avec le jeune Belge. Le Lusitanien aura quelques jours devant lui pour rectifier les choses qui lui ont déplu. Au retour de la trêve internationale, l'OL sera en déplacement sur la pelouse de Nice en Ligue 1. Il sera intéressant de voir quel onze alignera un Paulo Fonseca très exigeant avec ses joueurs. 

Lire aussi

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de LyonOL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
Cette saison, l'OL avance quelque peu dans l'incertitude. Car si le début de saison est bon, l'effectif n'est pas des plus étoffés. Outre la Ligue 1, les Gones doivent aussi gérer la Ligue Europa et devront en faire de même avec la Coupe de France. Le collectif rhodanien devra se montrer exemplaire pour espérer quelque chose en fin de saison. A noter que l'Olympique Lyonnais récupérera sur son banc de touche Paulo Fonseca le 30 novembre prochain. 
0
Articles Recommandés
nike snobe le canada jonathan david le lui rend bien icon gepa 20220923 101 142 0071 351175
OM

La Juve répond cash à l’OM pour David

ICONSPORT_267934_0010
Coupe du monde 2026

Tension maximale sur Italie-Israël, le Mossad arrive

ICONSPORT_268043_0013
Foot Mondial

Officiel : Jordi Alba annonce son départ à la retraite

ICONSPORT_268740_0018
PSG

Lamine Yamal au PSG, la folle annonce venue d'Espagne

Fil Info

19:00
La Juve répond cash à l’OM pour David
18:03
Tension maximale sur Italie-Israël, le Mossad arrive
17:47
Officiel : Jordi Alba annonce son départ à la retraite
17:30
Lamine Yamal au PSG, la folle annonce venue d'Espagne
17:00
OM : O’Riley confirme la mauvaise nouvelle
16:30
« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré
16:00
OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse
15:30
Real : Le chouchou du public vide son casier
15:00
ASSE : Le PSG de la Ligue 2 se fait secouer

Derniers commentaires

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

c'est l'éternelle guéguère entre clubs payeurs et Nations ! Chacun veut avoir la meilleure équipe au meilleurs moments. N'empecche que si les clubs freiner totalement leurs joueurs vers la selection, on se ferait bien suer dans les rencontres internationales!! Il me semble aussi que l'exposition des joueurs est bonne pour les clubs et eux même

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

le psg n'a pas voulu recruter pour avoir un banc plus conséquent et faire souffler ses cadres, c'est aussi un choix que de s'appuyer sur le CDF

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

quand il y a une CDM ou Coupe d'Europe, tu ne kiffes pas voir gagner l'EDF? t'as pas kiffer le titre en 2018 et la finale contre l'argentine? Comment font les équipes nationales pour proposer la meilleure équipe si les clubs bloquent les joueurs? payeur ou pas, les rencontres internationales sont bénéfiques pour tous (prix de transferts, visibilité )

« Le PSG se fout de la gueule de la France » : Bertrand Latour est écoeuré

Il a parfaitement raison mais bon les Qi faibles vont évidement râler comme d'habitude.

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

+ bête qu un Lyonnais sera toujours 2 Lyonnais 😂 Regarde la vidéo au lieu de continuer à te ridiculiser

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading