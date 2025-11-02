OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Depuis la treve oui
Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout
Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !
Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire
Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Ainsley Maitland-Niles 🏴 pourrait démarrer sur le banc demain soir et laisser sa place à Hans Hateboer 🇳🇱 qui connaîtrait ainsi sa première titularisation avec l’OL. (@Le_Progres)