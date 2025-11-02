ICONSPORT_275427_0232

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

OL02 nov. , 10:30
parMehdi Lunay
1
L'OL est à Brest ce dimanche pour se relancer. Paulo Fonseca va faire quelques changements dans son onze. Ainsley Maitland-Niles devrait être remplacé par Hans Hateboer en Bretagne. Le premier remplacement d'une longue série pour l'Anglais ?
Faire mieux avec moins, c'est la mission périlleuse de Paulo Fonseca à l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur portugais a subi les départs de nombreux cadres cet été et doit compter sur un effectif limité et rajeuni. Il ne s'en sort pas trop mal pour l'instant puisque Lyon est cinquième de Ligue 1, proposant un jeu cohérent et séduisant. Néanmoins, la Ligue Europa est au programme des Gones et oblige le technicien à faire tourner au maximum dès que possible. Ce sera encore le cas à Brest où Hans Hateboer devrait connaître sa première titularisation à l'OL selon les informations du Progrès.

Hateboer va t-il enterrer Maitland-Niles ?

Le transfuge de Rennes va prendre la place de Maitland-Niles à droite de la défense lyonnaise. De quoi faire souffler l'Anglais, l'un des joueurs les plus utilisés par Lyon cette saison. Toutefois, pas sûr que Hateboer ne serve qu'à faire le nombre à terme. Le Néerlandais offre une vraie alternative défensive par rapport au titulaire habituel. Il peut même bouleverser la concurrence à l'OL. En effet, comme le souligne Le Progrès, Maitland-Niles n'est pas au mieux en ce moment. Il a coûté plusieurs buts aux Lyonnais ces dernières semaines.
« Paulo Fonseca avait indiqué avant le déplacement à Paris que l’international néerlandais pourrait débuter à Brest. L’occasion de voir où en est l’international batave en termes de rythme alors que l’Anglais a été impliqué dans plusieurs buts concédés par les Lyonnais ces dernières semaines, avec notamment cette relance ratée amenant l’égalisation de Toulouse, ou ces oublis de marquage à Nice ou chez le Paris FC », écrit le quotidien rhônalpin. Hans Hateboer a donc une carte à jouer. Reste à être plus tranchant qu'au Paris FC. Son entrée en jeu avait été décevante à cause notamment d'une trop grande lenteur à la course.
A. Maitland-Niles

A. Maitland-Niles

EnglandAngleterre Âge 28 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Loading