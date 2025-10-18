OL : Le point faible de Lyon viré de force du terrain

L'Olympique Lyonnais a subi sa deuxième défaite de rang à Nice (3-2). Une défaite rageante due aux cadeaux de la défense rhodanienne. Le choix de titulariser Ruben Kluivert à la place de Moussa Niakhaté ne passe vraiment pas.

Perdre un match en étant meilleur que son adversaire, c'est toujours frustrant. Cela l'est encore plus quand on offre trois buts sur des erreurs défensives. Ce scénario a été vécu par l' Olympique Lyonnais ce samedi après-midi. A Nice, l'OL a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison dans le domaine offensif. Les Lyonnais ont nettement dominé les débats, accumulant les occasions contre un adversaire ultra réaliste. Nice a marqué trois buts sur ses trois premières frappes cadrées de la partie. Les Aiglons l'ont emporté 3-2 en ne tirant que 5 fois en tout sur la rencontre.

Kluivert déprime les supporters

Une réussite niçoise due en grande partie à la fébrilité de la défense lyonnaise. Premier joueur ciblé pendant le match, Ruben Kluivert. Le Néerlandais n'a pas vraiment marqué des points sur la Côte d'Azur. Aspiré dans la profondeur sur le premier but des Aiglons, il a été incroyablement mou sur le deuxième et complétement perdu dans son placement sur le troisième. Les supporters lyonnais questionnaient clairement le choix de Paulo Fonseca d'aligner Kluivert plutôt que Moussa Niakhaté. C'était notamment le cas de Zack Nani.

« Fonseca c’est cool d’avoir essayé Kluivert à son poste sur une titularisation vas y d’accord. Maintenant fait rentrer Moussa à la MT s’il te plaît », lâchait le célèbre streamer sur X dès la première mi-temps. « J'en peux plus je suis à bout, 4M pour cette pastèque pas titulaire et achetée 400 000 euros l'année d'avant c'est très grave », écrivait à propos de Kluivert son homologue Serious Charly. « Kluivert 2 matchs et rentre déjà dans le classement des pires défenseurs de l’histoire de l’OL. Chapeau l’artiste », « Kluivert ne doit plus jamais jouer sous les couleurs lyonnaises et je suis sérieux », pouvait-on aussi lire sur un joueur dont seul le nom de famille impressionne les fans des Gones.