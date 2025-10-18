ICONSPORT_273988_0201

OL : Le point faible de Lyon viré de force du terrain

OL18 oct. , 20:30
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais a subi sa deuxième défaite de rang à Nice (3-2). Une défaite rageante due aux cadeaux de la défense rhodanienne. Le choix de titulariser Ruben Kluivert à la place de Moussa Niakhaté ne passe vraiment pas.
Perdre un match en étant meilleur que son adversaire, c'est toujours frustrant. Cela l'est encore plus quand on offre trois buts sur des erreurs défensives. Ce scénario a été vécu par l'Olympique Lyonnais ce samedi après-midi. A Nice, l'OL a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison dans le domaine offensif. Les Lyonnais ont nettement dominé les débats, accumulant les occasions contre un adversaire ultra réaliste. Nice a marqué trois buts sur ses trois premières frappes cadrées de la partie. Les Aiglons l'ont emporté 3-2 en ne tirant que 5 fois en tout sur la rencontre.

Kluivert déprime les supporters

Une réussite niçoise due en grande partie à la fébrilité de la défense lyonnaise. Premier joueur ciblé pendant le match, Ruben Kluivert. Le Néerlandais n'a pas vraiment marqué des points sur la Côte d'Azur. Aspiré dans la profondeur sur le premier but des Aiglons, il a été incroyablement mou sur le deuxième et complétement perdu dans son placement sur le troisième. Les supporters lyonnais questionnaient clairement le choix de Paulo Fonseca d'aligner Kluivert plutôt que Moussa Niakhaté. C'était notamment le cas de Zack Nani.
« Fonseca c’est cool d’avoir essayé Kluivert à son poste sur une titularisation vas y d’accord. Maintenant fait rentrer Moussa à la MT s’il te plaît », lâchait le célèbre streamer sur X dès la première mi-temps. « J'en peux plus je suis à bout, 4M pour cette pastèque pas titulaire et achetée 400 000 euros l'année d'avant c'est très grave », écrivait à propos de Kluivert son homologue Serious Charly. « Kluivert 2 matchs et rentre déjà dans le classement des pires défenseurs de l’histoire de l’OL. Chapeau l’artiste », « Kluivert ne doit plus jamais jouer sous les couleurs lyonnaises et je suis sérieux », pouvait-on aussi lire sur un joueur dont seul le nom de famille impressionne les fans des Gones.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Lool le peno + rouge pour bien aider l'OM qui se faissit mener....si avec tout ca l'OM n'est pas champion...😂

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

En direct je te te rejoins

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Les 1ers ralentis je vois la main dedans. Et les derniers je la vois dehors....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

La double est dur a justifier, j'ai pas revu le multi angle, donc là comme ça, c'est compliqué comme décision pour moi

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Perso il n'y a pas pénalty la main est sur la ligne. Par contre le rouge me parait logique. A revoir l'action...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

