OL : La surprise Endrick, titulaire face à Lille

OL11 janv. , 19:08
parGuillaume Conte
Endrick, promis au banc de touche pour ses débuts avec l'OL, devrait finalement débuter la rencontre de Coupe de France face à Lille.
Il est encore un peu tôt pour avoir les compositions d’équipe officielles, mais L’Equipe, qui avait annoncé ce matin qu’Endrick serait remplaçant en raison de sa forme pour le moment trop légère pour débuter, a fait savoir à deux heures du coup d’envoi que le Brésilien allait débuter la rencontre. C’est une décision prise par Paulo Fonseca pour mettre son attaquant dans le grand bain. Le joueur prêté par le Real Madrid sera aligné en pointe, avec Afonso Moreira à ses côtés. Pavel Sulc hériterait alors du rôle de numéro 10, avec Tessmann, Morton et Tolisso dans l’entrejeu.
La compo annoncée de l’OL face à Lille : Descamps - Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) - Sulc - Endrick, A. Moreira.
