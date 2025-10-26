ICONSPORT_274636_0186

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

OL26 oct. , 11:00
parMehdi Lunay
3
Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais passe un test sérieux à domicile contre Strasbourg. Un choc qui arrive au pire moment alors que les Gones restent sur deux défaites de suite en Ligue 1. Un nouveau faux pas risque de mettre fin au bon début de saison.
L'Olympique Lyonnais va passer au révélateur Strasbourg ce dimanche. Les Alsaciens sont très costauds, ayant accroché le nul contre le PSG et ayant mis en difficulté l'OM et Monaco malgré deux défaites au bout. Lyon aura besoin de points après avoir reculé au classement. Co-leader avec le PSG après la 6e journée, l'OL a été doublé par Marseille, Strasbourg, Monaco et même Lens deux matchs plus tard. Il faut dire que la si solide défense des Gones a cédé cinq fois contre Nice et Toulouse avec pour conséquence deux revers de rang.

L'OL sur un fil, Strasbourg va tout révéler

Ces deux défaites semblaient un peu cruelles pour les Lyonnais. En effet, l'OL a mené une grande partie du match contre le TFC avant de prendre deux buts dans les dernières minutes. Contre Nice, Lyon a affiché une grande maîtrise collective mais a été puni sur des erreurs défensives. Jeudi, les hommes de Fonseca ont dominé Bâle 2-0 en Ligue Europa pour se rassurer un peu. L'OL va t-il mettre fin à sa mauvaise passe actuelle en Ligue 1 contre Strasbourg ? Le plateau du Winamax FC sur Youtube n'est pas optimiste pour les Rhodaniens.
Selon eux, le manque de qualité de l'OL devient difficile à masquer. « Sur les deux dernières défaites, il faut regarder les fébrilités affichées par l’OL, notamment sur le plan défensif. Il y a une réalité cette année, l’Olympique Lyonnais fait sa saison avec Satriano comme 9 indiscutable. Il n’a pas le niveau pour l’OL et ça se voit », analysait Yannis Yemmi. « Je suis plus gêné par le manque de qualité lyonnaise dans des scénarios de rencontres où ils doivent créer des espaces. Bâle leur a offert énormément d’espaces. Ils avaient juste à s’engouffrer et à être un peu plus efficace. Mener 2-0 après 50 minutes, c’était pas leur demander quelque chose d’extraordinaire », lui répondait Tidiany M'Bo.

Lire aussi

OL : Fonseca est clair, il ne veut plus vivre ce cauchemarOL : Fonseca est clair, il ne veut plus vivre ce cauchemar
Clairement, le match contre Strasbourg va livrer une vérité indiscutable sur le niveau lyonnais cette saison comme le confirmait Walid Acherchour. Surtout, une troisième défaite consécutive plomberait le groupe rhodanien. Un effectif jeune qui pourrait vite exploser mentalement avec autant de sentiments négatifs en si peu de temps...
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_274232_0509
Lens

Lens : Thauvin a refusé de marquer contre l'OM

ICONSPORT_274910_0130
OM

OM : « Ils se sont fait bouffer », il atomise ces deux Marseillais

ICONSPORT_274264_0009
Rennes

Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures

Fil Info

11:30
Lens : Thauvin a refusé de marquer contre l'OM
10:30
OM : « Ils se sont fait bouffer », il atomise ces deux Marseillais
10:00
Rennes : Habib Beye viré, verdict ce dimanche à 19 heures
9:30
TV : Bertrand Latour fait une révélation choquante
9:00
Crise à l’ASSE, le club explose en interne
8:40
OL : Lyon dévoile le nouveau prix de Malick Fofana
8:20
PSG : Un prodige allemand à Paris, ça chauffe
8:00
OM : Pavard en grand danger, il coûte cher à Marseille

Derniers commentaires

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

l'OL a déjà passé le test avec Lens , OM et Lille tests réussis il est est certain qui il aura un test raté un jour ne vous en faite pas

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

J'aime lire cela...

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Ce sont qui eux ?? Ils n'ont jamais du jouer au foot au Haut niveau. Winamax recrute mm pas d'anciens footeux. Et rien que pour eux, j'espère que Lyon fera un bon match de merde et qui gagnera. Puisque la méthode "dominatrice", on se fait punir.

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

Euh il a pas joué 1 ans il vien d'arriver et franchement il est sud américain c'est un mec qui se donne sur le terrain c'est un style de Lisandro mais il doit progresser encore à la finition. Mais on peut pas lui reprocher son investissement sur le terrain !

OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Non il gère plus du tout L'OL et c'est pas les journaliste qui l'on dit. ARES à demandé l'éviction de textor de L'OL et à donné les plein pouvoirs à Kang. D'ailleur pour info Kang et textor ne se parle plus du tout elle lui reproche sa gestion calamiteuse et surtout d'avoir fait des magouille qui aurai pu coûter cher à L'OL et surtout au féminine qui aurait pu mettre aussi les clés sous la porte !!! Enfin bref tu te trompe sur textor il fait plus rien pour Lyon il senfou complet Sa va pas durer de toute façon Ares va l' obligé à rembourser ou i' récupéreront la totalité des actif de Eagle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading