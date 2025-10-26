OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais passe un test sérieux à domicile contre Strasbourg. Un choc qui arrive au pire moment alors que les Gones restent sur deux défaites de suite en Ligue 1. Un nouveau faux pas risque de mettre fin au bon début de saison.

L' Olympique Lyonnais va passer au révélateur Strasbourg ce dimanche. Les Alsaciens sont très costauds, ayant accroché le nul contre le PSG et ayant mis en difficulté l'OM et Monaco malgré deux défaites au bout. Lyon aura besoin de points après avoir reculé au classement. Co-leader avec le PSG après la 6e journée, l'OL a été doublé par Marseille, Strasbourg, Monaco et même Lens deux matchs plus tard. Il faut dire que la si solide défense des Gones a cédé cinq fois contre Nice et Toulouse avec pour conséquence deux revers de rang.

L'OL sur un fil, Strasbourg va tout révéler

Ces deux défaites semblaient un peu cruelles pour les Lyonnais. En effet, l'OL a mené une grande partie du match contre le TFC avant de prendre deux buts dans les dernières minutes. Contre Nice, Lyon a affiché une grande maîtrise collective mais a été puni sur des erreurs défensives. Jeudi, les hommes de Fonseca ont dominé Bâle 2-0 en Ligue Europa pour se rassurer un peu. L'OL va t-il mettre fin à sa mauvaise passe actuelle en Ligue 1 contre Strasbourg ? Le plateau du Winamax FC sur Youtube n'est pas optimiste pour les Rhodaniens.

Selon eux, le manque de qualité de l'OL devient difficile à masquer. « Sur les deux dernières défaites, il faut regarder les fébrilités affichées par l’OL, notamment sur le plan défensif. Il y a une réalité cette année, l’Olympique Lyonnais fait sa saison avec Satriano comme 9 indiscutable. Il n’a pas le niveau pour l’OL et ça se voit », analysait Yannis Yemmi. « Je suis plus gêné par le manque de qualité lyonnaise dans des scénarios de rencontres où ils doivent créer des espaces. Bâle leur a offert énormément d’espaces. Ils avaient juste à s’engouffrer et à être un peu plus efficace. Mener 2-0 après 50 minutes, c’était pas leur demander quelque chose d’extraordinaire », lui répondait Tidiany M'Bo.

Clairement, le match contre Strasbourg va livrer une vérité indiscutable sur le niveau lyonnais cette saison comme le confirmait Walid Acherchour. Surtout, une troisième défaite consécutive plomberait le groupe rhodanien. Un effectif jeune qui pourrait vite exploser mentalement avec autant de sentiments négatifs en si peu de temps...