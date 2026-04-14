OL : Fofana prié de rester à Lyon un an de plus

Durement touché à la cheville lors de la réception de Strasbourg au mois d'octobre dernier, Malick Fofana n'a toujours pas pleinement fait son retour avec l'OL. S'il ne part pas cet été, il aura tout l'air d'une recrue de taille pour la saison prochaine.

Souvenez-vous l'été dernier, lorsque l' Olympique Lyonnais se retrouvait face à un dilemme : pour renflouer les caisses et respecter ses engagements auprès de la DNCG, il fallait récupérer une somme importante d'argent, récupérable grâce à la vente de Malick Fofana ou de Georges Mikautadze. Au final, c'est le second qui a été vendu, laissé à Villarreal contre 31 millions d'euros.

Ouf, pour les supporters qui étaient alors heureux de pouvoir encore bénéficier de la présence de l'insaisissable ailier belge. Sauf que fin octobre, le drame. Touché à la cheville face à Strasbourg, il n'est revenu que le 19 mars dernier. Après 9 minutes glanées face au Celta de Vigo, puis 6 face à Monaco, il a de nouveau disparu pour manque de fraîcheur physique. Son plein retour ne se fera sans doute qu'à partir de la saison prochaine, s'il n'est pas vendu. A ce rythme, il aura tout l'air d'une recrue selon les journalistes de l'After Lyon sur RMC.

Malick Fofana, la recrue attendue

« Si je suis l'agent de l'un des deux, je pense que mon conseil sera de dire : 'si ton club ne veut pas te vendre, reste. Essaye de faire une saison pleine avec des garçons que tu connais, plutôt que d'aller dans un nouveau club où il faudra charbonner pour retrouver ton niveau' », a d'abord conseillé Frédéric Guerra, agent de joueurs, au micro de l'émission After Lyon.

« Si on le vend maintenant, on le vend à perte. Alors que s'il refait une bonne saison… c'est un joueur qui est ultra intéressant, avec un profil qui a manqué à l'OL cette saison. Fofana, ce serait une vraie recrue. C'était la star annoncée, on a fait le choix de vendre Mikautadze pour garder Fofana. Finalement, pas de chance, il se blesse. Il peut être une vraie recrue pour l'an prochain », a ajouté le journaliste Loic Lefort. En tout cas, si Transfermarkt n'a pas fait bouger d'un poil sa valeur marchande, Malick Fofana a logiquement moins d'arguments qu'en fin de saison dernière, alors qu'il sortait d'un exercice à 11 buts et 6 passes décisives.